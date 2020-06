Où seront les festivaliers cet été en Abitibi-Témiscamingue?

Au mois d’avril, le gouvernement du Québec demandait l’annulation des festivals et événements prévus jusqu'au 31 août 2020 en raison de la pandémie. Les restrictions n'empêchent pas les organisateurs de modifier leurs projets et de créer quelques surprises aux festivaliers. Portrait de la situation.

Les mesures strictes imposées en raison de la pandémie empêchent les organisateurs de réunir les foules comme à l'habitude dans les salles de spectacles ou sur des sites extérieurs. En Abitibi-Témiscamingue, les festivals et de nombreux événements attirent des centaines de personnes de l’extérieur de la région, de la province et du pays.

Des spectacles virtuels ont été diffusés sur les réseaux sociaux au mois de mai, mais plusieurs espèrent encore pouvoir réunir les artistes et les festivaliers au même endroit.

Le FRIMAT met en valeur les auteurs-compositeurs-interprètes de la région, un avantage pour limiter les déplacements, selon le président. Photo : Gracieuseté, Maryse Boyce

C'est le cas de l'équipe du Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT). On trouvait ça vraiment dommage qu’on soit obligé de faire un événement seulement en 2021 alors actuellement on est en train de regarder quels sont les autres moyens qui sont à notre disposition pour faire un petit clin d’oeil au courant de l’été 2020 , affirme le président, Antoine Nolet-Godbout.

Même si Osisko en lumière est reporté à l’an prochain, la Corporation des fêtes pour tout le monde espère pouvoir animer certains quartiers de Rouyn-Noranda. Pour la directrice générale, Christine Lavoie, tout ne se joue pas sur les médias sociaux .

Antoine Nolet-Godbout abonde dans le même sens. Ce qu’on a constaté c’est que depuis les dernières semaines, derniers mois, il y a beaucoup de spectacles ou prestations qui ont été faits de façon virtuelle, qu’on trouve vraiment géniale, dit-il. On avait le souci d’essayer d’apporter quelque chose d’un peu différent, tout simplement dans l’objectif d’amener de la diversité et d’amener de la nouveauté alors on regarde pour faire un petit clin d’oeil qui va se faire de façon différente que par le numérique.

Il va y avoir un FME

Le Festival de musique émergente (FME) est prévu du 3 au 6 septembre.

Il y a plusieurs pans de notre événement qui n’ont en ce moment pas le droit d’avoir lieu. C’est sûr qu’on est plus dans la redéfinition, la restructuration d’un nouveau plan pour cette année. Il va y avoir un FME, mais c’est sûr que ça n’aura rien à voir ce qu’on est habitué de voir , assure Magali Monderie Larouche, directrice générale.

« On ne prévoit pas accueillir d’internationaux. On se concentre vraiment sur les Canadiens », souligne la directrice générale du FME. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Comme d'autres organisations, l'équipe doit obtenir l'approbation de la santé publique avant de procéder au dévoilement de leurs projets.

Magali Monderie Larouche considère être encore dans les temps puisque la conférence de presse a lieu à la mi-juillet normalement. On est vraiment le dernier événement de l’année, décrit-elle. Habituellement, on commence au mois de mars, avril, tranquillement, mais on conclut jusqu’au mois de juillet. Ça a toujours été une longueur d’avance sur les autres parce qu’on peut percevoir les dernières découvertes que les autres n’ont pas encore programmé.

Rendez-vous en 2021

Amos et Val-d’Or vous raconte son histoire : les Productions du Raccourci donnent rendez-vous à la population en 2021 et se penchent sur des projets alternatifs en attendant.

Le Festival du Boeuf de Ste-Germaine Boulé est reporté au 21 juin 2021.

Le Festival du camion de Saint-Félix de Dalquier se tiendra du 25 au 27 juin 2021.

Le Festival d’Humour de l’Abitibi-Témiscamingue, le Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT) et le Festival Western de Malartic se tiendront aussi l'an prochain.

En annonçant l’annulation de la Route du terroir, la municipalité de La Motte a demandé aux citoyens de continuer d'encourager les artisans et producteurs locaux.

L'équipe de la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien a aussi rappelé l'importance de ce geste.

H2O le Festival est prévu du 15 au 18 juillet 2021.

Le spectacle attendu avec Billy Ray Cyrus du 25 juillet 2020 au Rodéo du camion de Notre-de-Dame-du-Nord est reporté au 24 juillet 2021.

Osisko en Lumière donne rendez-vous aux festivaliers les 5, 6 et 7 août 2021.

Le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni annule toutes ses activités communautaires, ce qui inclut le Pow-wow annuel de Pikogan.

Plusieurs organisations publient des vidéos et des photos des dernières éditions pour garder contact avec les festivaliers.

Spectacles virtuels

Les spectacles et soirées animées se sont multipliés sur le web au mois de mai. À défaut de réunir les amateurs de blues, le Festival de Blues Eldorado a offert un concert virtuel.

Quelques jours plus tard, l’organisation du Festival des Guitares du Monde a offert Les Rendez-vous des Guitares. L’équipe collabore également au projet SHOWaucœur pour offrir des prestations extérieures pour les aînés de Rouyn-Noranda.

L’équipe du Festival des Langues sales a aussi apporté un peu de légèreté au confinement avec des représentations sous forme de vidéoconférence.

Plan de relance

Dans le plan de relance économique du milieu culturel annoncé le 1er juin, le gouvernement du Québec réserve 5,9 millions de dollars pour les festivals et événements.