Un appel à la mobilisation contre un tracé d'Hydro-Québec à Thetford Mines

Le projet a pour but de construire une ligne de transport d’électricité d'environ 100 km entre le poste des Appalaches de Saint‑Adrien‑d’Irlande et un point de raccordement à la frontière entre le Québec et le Maine.

Les élus déplorent que la consultation virtuelle en cours porte uniquement sur la variante de tracé qu'ils ont proposée à Hydro-Québec. Ce tracé, qui passerait près d'une ancienne installation minière, minimiserait, selon eux, les répercussions sur les milieux habités.

Pour le maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau, il serait important que la population puisse aussi se prononcer sur le tracé initial présenté par Hydro-Québec. Les résidents pourraient ainsi démontrer à la société d’État qu'elle rejette fermement ce premier tracé.

Selon Marc-Alexandre Brousseau, cette proposition toucherait notamment des milieux résidentiels actuels et futurs sans raison valable. C’est vraiment incroyable qu’Hydro-Québec ait même pu penser à faire passer la ligne où elle voulait le faire au départ , regrette le maire. Selon lui, sa population n’est pas trop au courant de ce qui se passe et c’est pourquoi il travaille à mobiliser les citoyens de Thetford Mines.

Hydro-Québec maintient qu'elle reste à l'écoute de la population dans ce dossier et rappelle que plusieurs dizaines de rencontres ont déjà été tenues l'an dernier concernant son tracé initial.

Le porte-parole d'Hydro-Québec Maxence Huard-Lefebvre assure que, si la société d’État reçoit un message de la population en faveur de la variante de tracé, on ne fera pas la sourde oreille, bien entendu . Il soutient toutefois qu’il sera essentiel de rencontrer ces citoyens pour ne pas présumer de ce qu’ils ont ou n’ont pas à dire .

La consultation virtuelle se termine le 30 juin. Les audiences du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) doivent avoir lieu cet été.

Hydro-Québec espère entreprendre les travaux de déboisement à l'hiver 2021 et effectuer la mise en service à la fin de 2022.