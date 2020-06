D'importants travaux prévus sur le pont Noir à Gatineau

La Société de transport de l'Outaouais ( STOSTO ), qui est responsable des travaux, indique que la partie submergée des piles, actuellement faite de pierres, sera remplacée par du béton. La partie qui se trouve au-dessus de l'eau sera toutefois préservée.

La STOSTO a obtenu une dérogation de la Ville de Gatineau pour réaliser les travaux tous les jours de la semaine, et sur une période plus longue. Les travaux sont normalement permis du lundi au samedi, mais le transporteur pourra en faire le dimanche, en plus de commencer plus tôt le matin et de terminer plus tard.

La firme de construction Polaris, spécialisée dans les travaux aquatiques, a obtenu le contrat pour ce projet évalué à 6,9 millions de dollars. Elle aura recours à des pales-planches pour assécher la rivière pendant le chantier. Le contrat a été octroyé en janvier dernier.