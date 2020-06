L'Océanic échange le défenseur Christopher Inniss aux Sea Dogs

Cet échange permet de conclure la transaction qui a amené l'attaquant de 20 ans Nicolas Guay à Rimouski.

C'est sûr que ça me fait un petit peu de peine de partir d'une aussi belle organisation comme Rimouski où les entraîneurs et mes coéquipiers sont vraiment de qualité. C'est sûr qu'ils resteront toujours dans mon cœur. Christopher Inniss, ancien joueur de L'Océanic

Ce choix de premier tour de L'Océanic en 2017 ajoute être optimiste vis-à-vis son transfert aux Sea Dogs. Il dit avoir entendu qu'il s'agit d'une bonne équipe qui possède beaucoup de talent et qui aspire à plusieurs bonnes saisons.

Dans cette transaction, l'organisation a obtenu un choix de premier tour et un choix de troisième tour lors du repêchage de 2022.

C’est déchiré que je souhaite la meilleure des chances à Chris Inniss. Un joueur que nous aimons pour tout ce qu'il est. Un jeune attachant, simple et dédié. Le "Preacher" est simplement tout ce qu'il y a de bon dans le hockey. Serge Beausoleil, directeur général de L'Océanic

Nicolas Guay a récolté 24 points en 27 rencontres avec L'Océanic. Âgé de 20 ans, l'ailier droit poursuivra sa carrière avec l'Université du Nouveau-Brunswick.

Autres transactions

Serge Beausoleil s'est par la suite tourné du côté des Huskies en cédant le choix de premier tour fraîchement acquis des Sea Dogs pour finaliser la transaction impliquant le défenseur Justin Bergeron acquis en décembre.

De plus, L'Océanic a mis la main deux sélections, soit un choix de deuxième tour et un de troisième tour lors de l'encan de 2022.

Le directeur général a aussi garni sa banque de choix lors du repêchage qui se déroulera les 5 et 6 juin en obtenant des droits de paroles lors du 10e, 12e, 13e et 14e tour contre des choix de 9e et de 12e tour en 2021.

Alexis Lafrenière de retour cet automne?

La LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec vise une reprise de ses matchs devant spectateurs le 1er octobre.

Le commissaire de la ligue, Gilles Courteau, l'a annoncé mardi en visioconférence.

Étant donné que la Ligue nationale de hockey (LNH) n'aura peut-être pas encore procédé à son repêchage en octobre, l'attaquant Alexis Lafrenière, pourrait toujours se trouver sur le banc de L'Océanic à Rimouski.

Pour le moment, le directeur général de l'équipe, Serge Beausoleil, préfère rester prudent à ce sujet.

C'est sur la planche à dessin, mais il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas là-dedans. C'est assurément une possibilité. Serge Beausoleil, directeur général de L'Océanic

Il ajoute qu'à sa connaissance, la prochaine saison de la LNHLigue nationale de hockey ne pourrait débuter qu'en décembre.

Avec les informations de René Levesque