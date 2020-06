Projets d'infrastructures accélérés : 10 projets retenus en Abitibi-Témiscamingue

Le gouvernement du Québec accélère la mise en chantier de 10 projets en Abitibi-Témiscamingue. L'annonce fait partie du plan de relance économique dévoilé par le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor cet après-midi.

Le gouvernement du Québec officialise pour la première fois un projet d'agrandissement et de rénovation majeur du Palais de justice de Rouyn-Noranda.

Trois projets de construction de Maisons des aînés seront mis en branle, soit à Palmarolle, Rouyn-Noranda et Val-d'Or.

Ailleurs dans le domaine de la santé, Québec accélère aussi les projets déjà entamés de construction du CHSLD de Macamic et de l'agrandissement de l'urgence et le réaménagement des soins intensifs de l'hôpital d'Amos.

Plusieurs chantiers routiers font aussi partie du plan, dont le projet attendu de correction de la courbe Brière à Rivière-Héva et l'ajout d'une voie de dépassement dans ce secteur de la route 117.

La reconstruction du pont de la rivière Barrière à Rémigny et d'un ponceau sur la route 101 à Nédelec, ainsi que des travaux de remplacements de ponceaux à Rouyn-Noranda font également partie du plan.

Les projets de l'Abitibi-Témiscamingue visés : Construction – Maison des aînés – Rouyn-Noranda (MSSS Abitibi-Témiscamingue) Agrandissement et réaménagement de l’urgence et des soins intensifs de l’Hôpital d’Amos (MSSS Abitibi-Témiscamingue) Agrandissement et rénovation majeure du palais de justice de Rouyn-Noranda (MJQ Abitibi-Témiscamingue) Construction d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Macamic (MSSS Abitibi-Témiscamingue) Reconstruction du pont de la rivière Barrière – Rémigny, sur le chemin Saint-Urbain (MTQ Abitibi-Témiscamingue) Correction de la courbe Brière et ajout d’une voie de dépassement – Route 117 à Rivière-Héva (MTQ Abitibi-Témiscamingue) Reconstruction du revêtement et reconstruction d’une structure (ponceau) sur la route 101 à Nédelec (MTQ Abitibi-Témiscamingue) Reconstruction du revêtement et remplacement de ponceaux sur les routes 101 et 117 à Rouyn-Noranda (MTQ Abitibi-Témiscamingue) Construction – Maison des aînés – Val-d’Or (MSSS Abitibi-Témiscamingue) Construction – Maison des aînés – Palmarolle (MSSS Abitibi-Témiscamingue)

Le bâtonnier de l’Abitibi-Témiscamingue se réjouit de la rénovation possible du Palais de justice de Rouyn-Noranda.

L’édifice construit en 1954 ne répond plus aux besoins du système judiciaire, notamment en matière de sécurité.

Par exemple, les juges doivent circuler à travers le public pour se rendre à leur siège et des accusés et des victimes se retrouvent régulièrement dans le même espace.

Le bâtonnier Me Pascal Jolicoeur croit qu’une modernisation était nécessaire. Nous, ce dont on rêve, c'est d'avoir un palais de justice aux normes actuelles, un palais de justice qui peut permettre aux gens, tant aux avocats qu'aux juges, de travailler de façon sécuritaire et efficace , dit-il.