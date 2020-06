Une propriétaire de résidence privée pour aînés juge la nouvelle formation déloyale

On est déjà en difficulté de recrutement, donc ce n’est pas évident. C’est sûr que, quand moi je vais afficher les salaires dans mes offres d'emploi, je ne suis pas capable de compétitionner avec le 26 $ de l'heure en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . C'est impossible! Nancy Gaudreault, propriétaire de la Résidence du Fjord à Chicoutimi

L’annonce du gouvernement pour cette formation rapide de 12 semaines rémunérées et un salaire de base annuel de 49 000 $ séduit déjà. En effet, mercredi matin, plus de 70 000 personnes avaient montré leur intérêt à travers le Québec, alors que le gouvernement a besoin de 10 000 préposés en CHSLD.

Nancy Gaudreault considère que Québec a oublié le secteur privé.

Oui, on a un écart avec le public, on l’a toujours eu, car ce n’est pas les mêmes salaires ou les mêmes conditions. Mais là, l’écart devient très important, et en plus c’est facile, car tout le monde a accès à une formation qui dure trois mois , déplore la propriétaire.

Selon Nancy Gaudreault, une aide salariale sera nécessaire pour combler la différence, sans quoi elle n'aura d'autres choix que d'augmenter le loyer aux locataires.

Avec les informations de Philippe L'Heureux