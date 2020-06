Les tensions raciales semblent s’atténuer sur l’île Manitoulin

Le comité de coordination de la COVID-19 de l’île Manitoulin dit avoir constaté une nette amélioration dans les rapports entre autochtones et non-autochtones. Ce comité composé de maires et de chefs des Premières Nations se rencontre sur une base régulière pour concerter les efforts de lutte contre le coronavirus.

À la suite d’une cinquième rencontre mardi, les dirigeants de l’île Manitoulin ont tous convenu que la priorité de veiller à ce que toutes les voix soient respectées et entendues semble être partagée par la communauté.

Qu’il s’agisse de marcher dans la rue ou sur les sentiers, ou encore dans les médias sociaux, nous avons le sentiment que les insulaires ont mis de côté le racisme, pour le remplacer par le respect , écrit le comité dans un communiqué.

La présence croissante de résidents saisonniers sur l’île a aussi fait l’objet de discussions.

Le groupe rappelle que les personnes arrivant des États-Unis ont l’obligation légale de se placer en quarantaine dès leur arrivée.

Avec la reprise du traversier entre Tobermory dans la Péninsule Bruce et South Baymouth, le comité de coordination compte être vigilant dans sa lutte au coronavirus sur l’île Manitoulin Photo : Owen Sound Transportation Company

Alors que l'état d’urgence a été prolongé dans la province, le comité rappelle qu’il n’y a pas de place à la complaisance, et que toute personne éprouvant de légers symptômes de COVID-19 devrait aller se faire tester.

Par ailleurs, quatre respirateurs arriveront bientôt sur l’île , a indiqué le comité.

Déconfinement graduel

Avec la reprise du traversier Chi-Cheemaun et la réouverture des commerces, les gens d’affaires sont invités à se mettre à jour sur les plus récents protocoles de sécurité comme le port du masque et la distanciation sociale.

Little Current est la première municipalité croisée par les automobilistes qui arrivent à l’île Manitoulin par le réseau routier. Photo : Radio-Canada / Pierre-Mathieu Tremblay

La prochaine rencontre du comité est prévue le 9 juin.