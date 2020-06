COVID-19 : 94 % des personnes déclarées positives dans le Nord de l'Ontario sont guéries

Selon les données compilées par les bureaux de santé publique du Nord de l'Ontario, la région dénombre sept cas actifs connus de COVID-19. 281 des 299 personnes déclarées positives sont guéries et 11 personnes ont succombé à la maladie depuis le début de la pandémie.

Dans le Nord-Est, deux nouveaux cas ont été confirmés mercredi après-midi par le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound.



Le bilan est stable ailleurs dans le Nord-Est depuis au moins dix jours.

Il n’y a d’ailleurs aucun cas actif connu dans les districts d’Algoma, de Manitoulin, de Sudbury et du Timiskaming, et un seul sur le territoire du Bureau de santé Porcupine, qui dessert le district de Cochrane.

Date du dernier cas recensé par chaque bureau de santé publique du Nord de l’Ontario Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound : 3 juin

Bureau de santé du district de Thunder Bay : 2 juin

Bureau de santé du Nord-Ouest : 2 juin

Santé publique Algoma : 23 mai

Santé publique Sudbury et districts : 14 mai

Bureau de santé Porcupine : 11 mai

Services de santé du district de Timiskaming : 30 avril

Dans le Nord-Ouest, le cas le plus récent est un quinquagénaire hospitalisé au centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay.

Le résultat du test de dépistage a été confirmé mardi après-midi.

On ignore comment il a contracté le coronavirus, mais les autorités confirment que ce cas n’est pas lié à l’éclosion annoncée par l’établissement hospitalier de la ville lundi dernier.

Les dirigeants avaient alors annoncé qu’il s’agissait d’un médecin, revenant d'un voyage à l’extérieur la ville, qui a eu des contacts avec possiblement plus d’une centaine de membres du personnel et des patients, avant d'apprendre dimanche soir qu’il était infecté par la COVID-19.

L'hôpital a depuis effectué 250 tests de dépistage auprès d'employés et de patients, tous asymptomatiques. Les résultats devraient être connus jeudi.

Le cas confimé de COVID-19 le plus récent est un quinquagénaire qui était hospitalisé à Thunder Bay. Photo : Radio-Canada / Caroline Bourdua

Il y a actuellement trois cas actifs dans le district de Thunder Bay et un autre cas au bureau de santé du Nord-Ouest.

Port du masque désormais obligatoire

Dans un communiqué mercredi, Horizon Santé-Nord a demandé à tous les patients et visiteurs se présentant à son établissement de porter un masque comme mesure supplémentaire pour réduire la propagation des microbes et afin de protéger les plus vulnérables.

Selon HSN, les masques sont une mesure supplémentaire utilisée pour protéger les autres contre les microbes quand il est difficile de respecter la distanciation sociale dans les ascenseurs notamment. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

HSNHSN accepte les masque fabriqués à la main et ceux achetés chez des détaillants.