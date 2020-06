Polyfonik 2020 : rencontre avec Moussa

Moussa

C'est "Mozza", comme m-o-z-z-a, parce que tout le monde m'appelle mozzarella parce qu'en fait, ils ne savent pas dire Moussa correctement!

Je suis, dans le bon terme québécois, je suis un gnochon, vous savez quelqu'un qui aime faire le pitre, ça c'est moi. Je suis le pitre. Celui qui s'assoit en arrière de la classe et qui fait des commentaires pour déranger le professeur? Le clown? C'est moi, ça.

Mais j'aimerais être perçu comme un gars "chill" qui reste dans son coin, qui ne cherche pas d'embrouille et qui joue de la musique pour le plaisir. Moussa, artiste musicien

À écouter : Le parcours musical de Moussa, à l'émission La croisée

5 objets

J'ai demandé sur mon Facebook, à mes amis, de choisir les 5 objets qui, selon eux, me représentaient, correspondaient à moi. Et ils ont choisi des écouteurs, des crocs, des sweats pants, un durag (foulard pour la tête) et une chaine Versace. C'est comme ça qu'ils me voient parce que ça fait partie de ma routine, c'est toujours avec ça que je me trimbale.

Moussa : « Oui, la musique c'est important dans ma vie et ça occupe une grande place. » Photo : Radio-Canada / Adnan Mohamad

La musique

J'ai commencé en musique à l'école secondaire quand j'avais 13 ans, dans une harmonie. Et puis mon premier instrument à vie, c'était le trombone.

J'en ai fait pendant sept ans de temps. Je me suis consacré juste aux instruments. J'ai commencé avec le trombone ensuite la flûte traversière, puis après le piano et puis la voix.

Je me suis dit que si je ne commence pas à chanter maintenant, quand est-ce que ça sera? Moussa

J'aime...

J'aime bien Maître Gims, c'est bon. Stromae, j'aime trop, Stromae c'est mon cousin... Mais j'aime tellement d'artistes qui sont tellement sur le même stade, pour moi, que c'est difficile de choisir. C'est comme pour différentes questions, ce sera Céline Dion ou Michael Jackson, mais je trouve que tout le monde est beau, tout le monde est bon.

Plus près de moi, Sympa César c'est le man! What's up Sympa!?

Moussa : « J'ai aussi joué une fois, un rôle solo dans une comédie musicale à l'âge de 11 ans! » Photo : Radio-Canada / Adnan Mohamad

Expérience de scène

J'ai eu l'occasion de performer plusieurs fois lorsque j'étais dans une harmonie à Montréal. Chaque examen de fin d'année était un concert et une fête devant les parents et les amis.

Dans les dernières années, en fait quand j'ai déménagé à Edmonton, j'ai pu participer à travers l'école au concours La chicane. En 2014 c'était avec le groupe Atlas et en 2015, avec le groupe Les quatre mesures.

C'est ce qui va manquer cette année avec Polyfonik : performer devant les gens, sur la scène. C'est vraiment dommage à cause de la COVID-19, mais je suis tout de même très content de faire partie de Polyfonik. Moussa, artiste musicien

Futur

Dans 5 à 10 ans j'aimerais avoir fait deux albums avec des artistes qui participeraient avec moi ou que je puisse participer dans un de leurs albums, ça j'aimerais aussi.

Moussa : « Cette photo représente le moment tout juste avant d'enregistrer "La flemme" lors du premier atelier de Polyfonik en janvier 2020. » Photo : Centre de développement musical de l'Alberta

Trois chansons

La première chanson, Savais-tu est à double sens, elle peut à la fois être interprétée comme si on parlait de l'amour que tu as pour quelqu'un, mais aussi pour le pot.

La deuxième, La flemme, est une chanson à propos d'un personnage qui est paresseux et qui ne veut rien faire de sa journée.

Et la dernière, une chanson bien spéciale, Amour inconditionnel est une chanson pour une personne bien importante dans ma vie, la maman de ma fiancée.

Rencontre intime avec le Polyfonicien Moussa