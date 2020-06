Hôpital de Campbellton : reprise partielle des urgences vendredi

Le dépistage de la COVID-19 chez un membre du personnel de l’hôpital, la semaine dernière, a entraîné la fermeture temporaire du service des urgences. Le service va reprendre vendredi, mais seulement de 8 h à 20 h.

Nous avons suffisamment de personnel infirmier et de médecins pour passer à une réouverture partielle de l’urgence dès vendredi matin. Je tiens à rassurer la population que toutes les mesures de contrôle sont en place afin d’assurer la sécurité des patients et du personnel à l’urgence et dans l’ensemble de l’établissement , affirme le PDG de Vitalité, Gilles Lanteigne, dans un communiqué.

La situation fera l’objet d’une réévaluation au début de la semaine prochaine, précise Vitalité.

Les autorités médicales demandent aux patients qui n’ont que des symptômes légers de communiquer avec leur médecin de famille ou avec une infirmière praticienne ou avec le service Télé-Soins 811 avant de se rendre aux urgences de l’hôpital.

Les autres services, comme les soins ambulatoires et les chirurgies non urgentes, demeurent suspendus pour le moment, ajoute Vitalité. Ils feront aussi l’objet d’une nouvelle évaluation au début de la semaine prochaine.