Rue Jacques-Cartier restreinte aux véhicules : Gatineau coupe la poire en deux

La Ville suggère maintenant une cohabitation voitures-vélos sur la rue Jacques-Cartier, entre la rue des Montgolfières et la rue Saint-Antoine. La circulation locale vers l'ouest serait permise.

Il y a eu un ajustement partiel du projet pour permettre aux résidents qui ont accès à leur résidence par la rue Jacques-Cartier d'avoir accès à leur résidence , soutient le conseiller Cédric Tessier. Donc sur une certaine portion de la rue les gens vont pouvoir circuler avec leur voiture à vitesse très réduite. Les conducteurs pourront rouler à 20 km/h sur ce tronçon, pour permettre la cohabitation avec les cyclistes et les piétons.

La rue Jacques-Cartier, entre la rue du Prince-Albert et la rue Saint-Louis, sera accessible que pour la circulation locale et l’accès aux commerces et aux restaurants, si le projet est adopté. La vitesse maximale autorisée serait de 30 km/h.

Une petite portion entre la rue Prince-Albert et la rue des Montgolfières serait quant à elle complètement fermée aux véhicules.

La Ville de Gatineau entend également fermer ses espaces de stationnement le long de la rue riveraine.

Ces mesures seront mises en place pour favoriser la distanciation physique et encourager les déplacements actifs.

Les cyclistes seront encouragés à utiliser la chaussée, tandis que la piste multifonctionnelle qui longe la rivière des Outaouais sera réservée aux piétons.