Quand la COVID-19 force la créativité dans certaines cours d'écoles en Outaouais

Un texte de Christian Milette

Il est midi. La cloche pour la pause du dîner vient de tout juste de sonner à l’école Providence de Saint-André-Avellin. Soudain, on entend un ballon rebondir… des enfants qui crient: Fais une passe! Fais une passe!

En se dirigeant vers la cour d’école, on remarque à notre grande surprise que les enfants jouent au baby-foot géant. Ce jeu sur table, si populaire dans plusieurs foyers, vient d’être créé sur le terrain de l’école avec quelques palettes de bois, des tubes et des sangles… mais les joueurs de bois sont, vous l’aurez deviné, remplacés par les élèves! Et ces élèves sont heureux… enfin ils peuvent bouger!

Rosalie Larose-Demers nettoie les parois utilisées par les joueurs. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Rosalie Larose-Demers est éducatrice à l’école Providence de Saint-André-Avellin. Elle a remarqué le changement d’attitude parmi les élèves quand le jeu de baby-foot géant est arrivé.

Les élèves étaient vraiment excités. Ça leur fait une activité de plus dans la cour. Ça fait changement que de toujours se faire dire, ne fais pas ça, reste à deux mètres… les enfants sont vraiment contents , a soutenu l'éducatrice.

Any-Claude Carrier est enseignante à la maternelle et l’instigatrice du projet. Elle s’est inspirée d’une vidéo d’une enseignante du Bas-St-Laurent qu’elle a vue sur Facebook pour construire ce terrain de soccer “version pandémie” dans la cour de l’école.

Avec un peu de créativité et un beaucoup de contacts… tout le monde ici a contribué, m’a apporté des palettes pis c’est comme ça qu’on a pu en faire profiter l’école , a mentionnée Mme Carrier

Il faut préciser que malgré le fait que les élèves jouent ensemble, les règles en place permettent de respecter le 2 mètres de distance à tout moment et de s’assurer que l’infrastructure rencontre les normes sanitaires. Rien n’est laissé au hasard.

Au jeu !

Pour entrer sur le terrain, les élèves attendent leur tour. L’enseignante y va dans l’ordre pour que les joueurs soient placés sur le terrain de façon à éviter qu’ils se croisent. Un à un ils vont prendre leur place.

Chaque joueur à sa position bien à lui. Un tube installé sur une sangle permet les déplacements latéraux de telle manière que deux joueurs se retrouvent sur la même ligne. Ces tubes ont été disposés judicieusement pour que malgré les déplacements, les joueurs soient toujours à deux mètres de distance.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Les règles en place permettent de respecter le 2 mètres de distance à tout moment pour le baby-foot géant. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le joueur doit placer ses mains sur les parties rouges de son tube et doit seulement utiliser ses pieds pour jouer, comme au soccer. Personne n’est autorisé à toucher le ballon avec ses mains, même pas le gardien de but. En guise de bandes, pour garder le ballon dans les limites du terrain, des palettes de bois ont été assemblées pour former un rectangle qui sert à délimiter l’aire de jeu. Et quand il y a des changements que fait-on? Les tubes sont désinfectés un à un pour respecter les règles sanitaires.

Tout ça vous semble compliqué et vous fait croire que les jeunes y voient là trop de restrictions? Détrompez-vous! Le jeu connaît un immense succès. Il y a une file d’attente pour jouer. Peut-être en raison de la nouveauté vous direz… possible!

Mais chose certaine, les jeunes peuvent enfin bouger, jouer à un sport d’équipe ensemble et le simple fait d’être sur une aire de jeu commune leur donne l’impression que le deux mètres de distance n’existe plus.

Les parties de baby-foot humain à Saint-André-Avellin ont emballé les élèves. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Ça nous permet de dépenser plein d’énergie, c’est vraiment amusant , a dit Maéva Boivin, une élève

Delphine Raymond, une autre élève est tout aussi emballée. J'aime vraiment ça. Moi je joue au soccer d’habitude donc ça, c’est vraiment un sport que j’aime. Et j’aime ça kicker le ballon ! , a-t-elle-renchéri.

Combien de temps durera cette histoire d’amour? Difficile de le prédire. Par contre, une chose est certaine, encore une fois la créativité et le vouloir de certaines personnes dans ce temps de pandémie vient redonner un peu d’espoir et de petites joies quotidiennes à ses jeunes qui en ont bien besoin.