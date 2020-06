Musique et hamac au Festif! de Baie-Saint-Paul

Dès le samedi 20 juin et durant les week-ends de l’été, Le Festif! de Baie-Saint-Paul innove et lance l'activité Les expériences d'écoute.

Cette initiative se veut une façon de revaloriser l'écoute d'un album et de chansons inédites. Un projet que le directeur général et artistique du Festif! avait en tête depuis longtemps.

On s'est dit que c'est un bon moment pour dire aux gens qu'on leur laisse du temps pour écouter pleinement un album , explique Clément Turgeon Thériault, cofondateur du festival.

Le public, qui aura acheté ses billets en ligne, sera invité à relaxer dans un des lieux choisis de cette ville bien connue de Charlevoix.

L'écoute musicale va être prise en charge par l'équipe du Festif! en offrant toutes les conditions idéales pour écouter un disque . Les artistes vont, avec une trame narrative, expliquer leur album et ajouter du contexte aux auditeurs.

Pour nous, c'est une façon de tenir des activités avec les mesures de distanciation, mais c'est aussi une façon de rappeler aux gens que c'est important de prendre le temps d'écouter de la musique , ajoute Clément Turgeon Thériault.

Trois séances d'écoute auront lieu par fin de semaine, à raison d'un artiste à la fois. Des groupes de 10 personnes seront créés pour respecter les consignes de la santé publique.

Microbrasserie et musique

Confortablement installés dans un hamac, les mélomanes auront l'occasion de déguster de la bière de microbrasserie accompagnée de petites bouchées du restaurant local les Faux bergers.

On a toujours utilisé la créativité pour s'en sortir. Clément Turgeon Thériault

Pour le moment, Klô Pelgag, The Brooks, Plants and Animals et The Barr Brothers sont les artistes dont nous découvrirons les chansons inédites.

La sélection s'est faite facilement. Si ça fonctionne bien et qu'on est capables de le faire avec les budgets qu'on a, c'est pas exclu qu'on en fasse plus que quatre , ajoute Clément Turgeon Thériault.

Les lieux de rendez-vous seront gardés secrets et dévoilés aux détenteurs de billets quelques heures avant.

On voit ça un peu comme un laboratoire. On lance des initiatives, ça nous permet de tester de nouvelles formules qui pourraient être réutilisées dans les prochaines années.

The Barr Brothers Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

On a fait le pari de ne pas aller vers le numérique. On s'est dit que nous allions trouver des manières de faire vivre des expériences aux gens. Clément Turgeon Thériault

L'équipe du Festif! a annoncé plusieurs initiatives au cours des dernières semaines.

Vendredi passé, une intrigante vidéo a été mise en ligne. On comprend que le groupe Les Trois Accords et l’équipe du festival travaillent sur un mystérieux projet pour cet été.

Par élimination, je peux vous dire que ce ne sera pas un truc de ciné-parc , ajoute en souriant le directeur général et artistique.

Un dévoilement devrait avoir lieu d'ici deux semaines.

Concernant Les expériences d'écoute du Festif! de Baie-Saint-Paul, tous les détails et les billets - dont le tarif n'a pas encore été dévoilé - seront disponibles le 15 juin sur le site de l'événement.