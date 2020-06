La Banque du Canada laisse son taux directeur inchangé

La Banque du Canada explique que la pandémie de COVID-19 a entraîné des pertes de production et d’emplois historiques au pays.

Toutefois, fait-elle remarquer, l’économie canadienne semble avoir évité le scénario le plus pessimiste présenté dans le Rapport sur la politique monétaire (RPM) d’avril de la Banque .

Elle indique qu’au premier trimestre, le niveau du PIB réel était 2,1 % plus bas qu’au quatrième trimestre de 2019.

Elle prévoit qu’au deuxième trimestre, il affichera probablement un autre recul de 10 % à 20 %, étant donné que le maintien des fermetures et l’investissement nettement plus bas dans le secteur de l’énergie pèseront encore sur la production .

La Banque du Canada affiche néanmoins un certain optimisme en évoquant des mesures budgétaires fermes et ciblées , et des taux d’intérêt plus bas qui réduisent les effets des fermetures dictées par la pandémie.

Bien que les perspectives pour la deuxième moitié de 2020 et au-delà demeurent fortement brouillées, la Banque s’attend à ce que l’économie se remette à croître au troisième trimestre. Extrait du communiqué de la Banque du Canada

La banque estime que ses programmes visant à améliorer le fonctionnement des marchés produisent l’effet escompté . Elle dit s’attendre à ce que des facteurs temporaires maintiennent l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC).

Les mesures de l’inflation fondamentale qu’utilise la Banque se sont inscrites en baisse, quoique beaucoup moins que l’IPC, et se situent maintenant entre 1,6 et 2 % , peut-on lire.

La Banque du Canada rappelle qu’elle déplacera son attention sur la reprise de la croissance de la production et de l’emploi à mesure que les marchés s’améliorent.

La prochaine annonce est prévue le 15 juillet prochain.