Poursuite policière sur la route 117

Le véhicule qu’il conduisait dans la réserve faunique La Vérendrye a d’abord attiré l’attention d’un policier puisqu’il présentait des dommages matériels à l’avant.

Le patrouilleur a voulu l’intercepter vers 11 h 00, mais le suspect circulait trop rapidement. D’autres collègues ont aussi tenté de l’intercepter près de Louvicourt.

À ce moment, le véhicule a été capté au cinémomètre à une vitesse de plus de 140 kilomètres/heure. C’est à ce moment que la poursuite policière c’est enclenchée. Il a été poursuivi par les agents, on parle d’une courte distance de quelques minutes et le véhicule s’est immobilisé juste avant de passer sur un hérisson à pointes creuses qu’on appelle communément un tapis clouté , raconte le sergent Jean Raphaël Drolet, agent à l’information, à la Sûreté du Québec.

L’homme de 25 ans doit comparaître mercredi au Palais de justice de Val-d’Or.

Une personne était aussi à bord du véhicule accidenté, mais ne fera face à aucune accusation selon la Sûreté du Québec. Personne n’a été blessé durant l’intervention.