Fenêtre sur les arts : exposition, balado, musique et histoire!

Si les oeuvres pouvaient parler

Le tableau «Les Pylônes de la porte» de Paul-Émile Borduas Photo : MNBAQ

La série de balados originale Si les oeuvres pouvaient parler propose de lever le voile sur les secrets qui se cachent derrière des oeuvres d'art du Québec. Dans les deux premiers épisodes disponibles en ligne gratuitement, on raconte l'histoire d'un amour secret entre Paul-Émile Borduas et Rachel Laforest. Si la correspondance entre le peintre québécois et Rachel a fait l'objet d'un livre Aller jusqu'au bout des mots chez Leméac, le balado va plus loin. C'est la première fois qu'on entend la famille de Rachel Laforest raconter ce qu'elle sait de cette histoire d'amour avec le célèbre peintre. Une histoire qui a comme point de départ une oeuvre de Borduas Les Pylônes de la porte. La réalisatrice Marine Fleury et la journaliste Amarilys Proulx ont fait un véritable travail journalistique. Nous, on avait le souhait de raconter une histoire, d'avoir une forme d'intrigue , explique la réalisatrice. Des histoires fascinantes à découvrir au MNBAQ.org  (Nouvelle fenêtre) . Patricia Tadros

Coup de coeur pour Génies en herbe

"Génies en Herbe", l’album-surprise de Koriass et FouKi Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Coup de coeur pour cet album surprise de Koriass et Fouki. Après plusieurs collaborations, les deux rappeurs québécois ont décidé d'allier leurs talents. Résultat : le duo fonctionne et se complète à merveille. Génies en herbe est un album complet . Plusieurs chansons renferment des mélodies et des refrains accrocheurs dès la première écoute. Je ne serais pas étonnée que le premier extrait Tout c’qui faut, ainsi que la chanson Bruit deviennent des hits de l'été. Ce disque est une preuve de plus que notre rap n'a plus rien à envier à personne! Beau flash que les extraits de la parodie de Génies en herbe de Rock et Belles Oreilles. Pour l'anecdote, c'est Emmanuel Dubois (Koriass, 36 ans) qui a fait découvrir ce sketch à Léo Fougères (Fouki, 21 ans). Claudia Genel

Les Belles Soirées de l’Université de Montréal

Les Belles Soirées de l'Université de Montréal offrent une série de quatre conférences sur la famille Médicis, à compter du 9 juin. Photo : Université de Montréal

L’Université de Montréal propose plusieurs séries de conférences sur des sujets aussi divers que l’histoire, la peinture, l’oenologie, les sciences, la littérature ou encore la psychologie. Je vous suggère pour ma partune série de 4 conférences sur l’histoire de Médicis  (Nouvelle fenêtre) . Les Médicis, seigneurs de Florence (1397-1498) raconte l’ascension spectaculaire de cette famille issue du peuple, qui s’est hissée jusqu’aux plus hautes sphères du pouvoir. De simples changeurs à banquiers de la papauté, ces mécènes, collectionneurs et surtout humanistes ont donné deux reines à la France et trois papes à la chrétienté. La série de conférences est offerte par Emmanuelle Friant, docteure en histoire moderne ayant enseigné pendant six ans à l’Université de Montréal. Anne-Josée Cameron

Exposition Foire Papier 2020 à la Galerie Michel Guimont

Oeuvre de Tania Girard Savoie présentée à la Galerie Michel Guimont Photo : Galerie Michel Guimont

Parallèlement à l'événement Foire Papier qui se tient jusqu'au 21 juin en ligne, la Galerie Michel Guimont, située au 273, rue Saint-Paul à Québec, nous invite à découvrir une sélection d'oeuvres dès le dimanche 7 juin, et ce jusqu'au 19 juillet. C'est l’occasion de voir, regroupées en galerie, des créations de styles variés de René Derouin, Tania Girard Savoie, Diane Landry et Jocelyn Robert, de même que certaines oeuvres inédites de Marie Cliche et Paul Béliveau. Valérie Cloutier