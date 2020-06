Les ateliers d’écriture : apprivoiser la page blanche

Il n’y a pas que les écrivains, les journalistes ou même les poètes qui écrivent. Le goût de l’écriture peut venir à tout âge et sommeille peut-être en chacun de nous.

À l’émission Au jour le jour du 20 février 1984, la journaliste Caroline Karel rencontre Yves Beauchesnes, professeur à l’atelier d’initiation à l’écriture.

La Fédération québécoise des loisirs littéraires organise les premiers ateliers d’initiation à l’écriture en 1982. Il existait des ateliers d’écriture auparavant, mais dans un cadre scolaire ou universitaire. Selon le professeur Beauchesnes, cela en effrayait plus d’un.

Les ateliers d’initiation à l’écriture sont fréquentés par des gens de tous âges. Ils connaissent un grand succès immédiat et la demande est immense.

Aux dires du professeur Beauchesnes, « les auteurs sont souvent des adultes qui écrivaient à l’adolescence : un journal, des histoires, des lettres d’amour ou des poèmes et qui souhaitent retrouver cette capacité ».

Les points départ sont toujours concrets et sensoriels plutôt que thématiques.

Les participants utilisent l’ouïe, la vue et même l’odorat pour s’inspirer. Par exemple, quand l’enseignant leur fait frotter des allumettes de bois, le bruit et l’odeur font rapidement remonter des souvenirs.

Les gens reviennent à leur grand-père généralement, ou au poêle à bois, ou à l’époque où ils avaient un chalet, ou je ne sais pas quoi, et vous devriez voir les textes qui surgissent de l’allumette.

Après une douzaine d’heures d’atelier, les élèves n’ont plus peur d’écrire. Ils ne craignent plus la page blanche.

Au Téléjournal du 11 mars 2004, la journaliste Julie Larouche rencontre des participants de l’atelier d’écriture J’écris ma vie offert par la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean.

Une auteure raconte pourquoi elle en est venue à vouloir écrire son autobiographie.

On parlait de notre bon vieux temps, de notre enfance et de comment ça se passait, et un des enfants a dit : pourquoi vous ne l’écrivez pas?

Ruth Brassard, participante aux ateliers