L'application de rencontres Grindr retire le filtre d'ethnicité

Il s'agit d'un changement dans les critères de repérage de partenaires potentiels que plusieurs appelaient de leurs vœux depuis longtemps.

Grindr a expliqué avoir pris une décision sur cette modification en réponse à des demandes d'utilisateurs.

Elle intervient aussi dans un contexte de solidarité sur les réseaux sociaux, exprimée par des individus et plusieurs entreprises, en faveur des gens qui manifestent contre le racisme et les violences policières qui touchent les Afro-Américains et Afro-Américaines.

Nous ne serons pas silencieux et nous ne resterons pas sans rien faire , a déclaré Grindr sur Twitter.

Nous allons continuer à combattre le racisme sur Grindr, aussi bien à travers un dialogue avec notre communauté que par une tolérance zéro face au racisme et aux discours haineux sur la plateforme et en-dehors.

Les manifestations se multiplient aux États-Unis depuis plusieurs jours en soutien à George Floyd, un homme noir arrêté puis asphyxié par un policier blanc à Minneapolis.

Les utilisatrices et utilisateurs des réseaux sociaux ont couvert leurs publications de noir mardi pour le #BlackOutTuesday (mardi censuré), un appel au silence pour mettre en avant le mouvement Black Lives Matter.

Dans la rue, les marches et rassemblements ont continué dans de nombreuses villes américaines, après une autre nuit de troubles, pillages et affrontements avec la police.