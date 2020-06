La réputation touristique de Montréal « à rebâtir »

Le secteur touristique de la métropole risque de subir violemment les contrecoups de la pandémie et les pertes seront considérables, prévient le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière.

M. Lalumière confirme que ce sont près de 10 millions de visiteurs en moins qui seront à Montréal lors de la période estivale en raison des mesures sanitaires décrétées pour enrayer la propagation de la COVID-19.

On doit rebâtir le produit touristique montréalais , a-t-il jugé en entrevue à l’émission RDI économie.

Jusqu’à maintenant, l’aide octroyée par Québec et Ottawa pour le secteur touristique est insuffisante, ajoute-t-il. On a besoin de beaucoup plus, tant au niveau fédéral que provincial.

Au niveau économique, le tourisme est toujours sous-estimé , explique Yves Lalumière.