1,2 M$ de travaux sur la rue Henri-Labonne à Saint-Élie

Les travaux, qui devraient débuter en juillet et se terminer en septembre, visent une partie de la rue entre le boulevard Bourque et la rue Poisson, soit un peu moins de 500 m. Ils consisteront à l’aménagement d’un trottoir et d’une voie de virage à droite à l’intersection du boulevard Bourque, l’ajout de bordures et d’un égout pluvial, la fermeture de fossés et aussi des travaux de pavage. Un débarcadère sera également construit aux abords de l’école Vision.

C’est un projet dont on entend parler depuis un certain temps , souligne d’emblée Julien Lachance, conseiller municipal du district de Saint-Élie. Il est grand temps d’urbaniser le secteur et ça va aussi permettre de le sécuriser et de le rendre plus attrayant , fait-il savoir.

Près de 980 000 $ seront payés par la Ville. Le montant restant, soit 211 660 $, sera à la charge de 20 riverains. En moyenne, ces derniers devront débourser un peu plus de 6700 $, soit 451 $ par année pendant 20 ans. C’est un montant qui me semble tout à fait raisonnable de ce que j’ai vu dans le passé , précise Julien Lachance.

Avec tout le trafic qui s’en vient dans ce secteur-là, quand on regarde comme ça s’est urbanisé autour, je pense qu’on est rendu là. Julien Lachance, conseiller municipal du district de Saint-Élie

Le processus d’appel d’offres a été lancé, a fait savoir Philippe Côté, ingénieur-coordonnateur à la division ingénierie à la Ville de Sherbrooke, qui a présenté le projet au citoyens, mardi. L’entreprise qui sera en charge des travaux n’est pas encore connue.