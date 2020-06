Des livreurs à vélo sillonneront bientôt Magog

Le transport est un enjeu majeur et avec la saison estivale qui s’en vient, on a voulu offrir quelque chose de différent qui [met en valeur] la mobilité durable et c’est devenu le Vélo2Go pour les commerçants de Magog , explique Gary Denault, président directeur général du groupe Olix.

Les commerçants qui se trouvent à proximité du centre-ville pourront bénéficier du service de livraison à vélo, fait savoir Gary Denault. À court terme, l’entreprise vise regrouper une douzaine de commerçants sur leur nouvelle plateforme. Que ce soit de l'alimentation ou la restauration. Peu importe les produits, [tous] les commerçants pourront adhérer à ce service-là , poursuit-il.

Pour avoir accès à ce service, les Magogois n'ont qu'à commander en ligne ou via l'application lachatlocal et pourront récupérer leur commande à l’une des bornes qui seront installées dans le périmètre du centre-ville. Ils pourront même suivre la livraison en temps réel, assure Gary Denault.

Pour le moment, l’entreprise vise engager trois livreurs à vélo, mais dit qu’elle s’ajustera par rapport à la demande. Les utilisateurs devront débourser un montant fixe de 5 $ pour chaque commande. Pour les gens plus vulnérables, on a décidé d’offrir le transport gratuit s’ils en ont besoin , lance Gary Denault.

Le service Vélo2Go fait partie du service de livraison OGALO lancé récemment par la Chambre de commerce Memphrémagog.