Polyfonik 2020 : rencontre avec 2Moods

2Moods

Mon nom d'artiste c'est 2Moods, explique Dan Dennis. C'est avant tout un artiste rappeur auteur.

En fait mon nom, je l'ai trouvé tout seul. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a donné. C'est venu après une analyse personnelle de ma personnalité : je vais dire que je suis quelqu'un d'assez bipolaire; disons qu'il y a un peu de la dualité dans ma manière d'être. Tantôt je suis affectueux, tantôt je peux être distant, tantôt je peux vouloir être avec du monde, tantôt je peux vouloir être solitaire. Et puis je pense aussi que dans la vie, il y a un peu de dualité dans tout, il y a toujours les deux côtés des choses.

De la poésie au rap

Ma famille n'est pas musicale, n'est pas trop artistique. J’ai toujours aimé la langue française le vocabulaire français donc j'ai toujours eu un attachement particulier aux écrits dès le primaire, mais il n'avait rien de musical.

C'est vraiment quand je suis venu au Canada que tout a pris son sens, lorsque j'ai assisté à un concert de talents, en 2015, ça m'a influencé. Et puis je me suis dit pourquoi je ne mettrais pas de la musique derrière mes textes. En faisant ça, ça devient du rap.

2Moods : « Si je ne suis pas en train d'écrire une chanson, je suis en train de tourner un vidéoclip, de faire une photoshoot, ou autre chose, mais toujours en rapport avec la musique. Je suis toujours occupé à préparer une performance, planifier un atelier. » Photo : Radio-Canada / Adnan Mohamad

La musique au coeur de tout

J'ai de la musique partout avec moi, la musique c'est comme un réconfort. Elle est ma façon d'être créatif. C'est une manière de communiquer, de motiver les autres, d'encourager et de faire rêver les gens. C'est une manière de s'exprimer, c'est une manière d'être. C'est un mode de vie.

Je travaille toujours sur la musique, je pense que je travaille très fort et j'espère qu'en quelque sorte, je puisse devenir aux yeux des autres, par mon travail et mes chansons, un motivateur, un modèle positif! 2Moods, artiste rappeur

Polyfonik

C'est tellement un plaisir et un privilège de revenir à Polyfonik. Déjà je tiens à préciser que la première fois que j'ai participé en 2016 c'était ma meilleure expérience musicale, jusqu'à maintenant d'ailleurs.

J'ai grandi depuis quatre ans... J'ai eu la chance de faire plus de performances sur scène, j'ai été dans des studios d'enregistrement, j'ai fait plein de petites vidéos, j'ai fait des ateliers en chanson et en coaching vocal. J'ai fait plein de trucs depuis la dernière fois et j'ai vraiment hâte de pouvoir le montrer au public.

Influences

Mes influences viennent des rappeurs des années 2000. Il y a entre autres le groupe Bisso Na Bisso, qui est un collectif de hip-hop franco-congolais, formé en 1997, il y a aussi Booba qui reste encore un grand rappeur jusqu'à aujourd'hui, y a La Fouine, y a Youssoupha (du Zaire, un rappeur français) qui reste encore mon artiste préféré. Alors oui, mes influences musicales viennent des rappeurs des années 2000, mais de tout partout en fait.

2Moods : « J'aimerais que ma musique soit écoutée par n'importe qui, toute personne de tout âge confondu... » Photo : Radio-Canada / Adnan Mohamad

Défis

Je veux être capable de produire une musique que tout le monde soit capable d'écouter et d'apprécier. Il y a des chansons pour les jeunes, pour les adultes et même pour les personnes plus âgées. Et pour moi c'est vraiment important que ça puisse rejoindre tout le monde.

J'ai écrit une chanson dernièrement, une chanson sur la saison d'hiver, sur la saison des fêtes, et j'y ai mis tout mon coeur et j'ai parlé des gens plus âgés. C'est vraiment intéressant. Alors j'aimerais vraiment qu'eux aussi soient interpellés par ma musique. 2Moods

Trois chansons

La chanson Tu me séduis parle d’un amour à distance, qui continue d’être fort, malgré la distance.

Au début, je ne voulais pas que tu partes, mais hélas! J’ai fini par l’accepter pour me libérer d’angoisse. Je pense que dans mon cœur il y aura toujours de la place...

Mon autre chanson, Danse, c'est vraiment une chanson ambiance, pour danser, qui présente un mec, indépendant, confiant, qui n'est là, le temps d'un soir, que pour s'amuser et rien d'autre.

Il est minuit 30, on bouge en boîte. Ce soir je me trouve une ravissante. Oh, ma chérie, ça fait longtemps que je te guette...

La dernière chanson que je vais présenter, Femme de valeur, parle d’une femme indépendante qui poursuit ses propres rêves; rien ne l’impressionne, elle est sûre d’elle.

Girl, il t’a tout donné même ce qu’il n’avait pas.T’as tout rejeté pour construire ce qui est à toi. Femme de valeur, bon sens et pudeur. Ce n’est pas le matériel qui lui fera gagner ton cœur...

Au début je ne voulais pas que les 3 chansons soient à caractère romantique. Alors ensemble avec le directeur musical on a décidé d’en faire un thème, celui de l’amour.