Richard, un village saskatchewanais fondé par un aventurier canadien français

L’historien Laurier Gareau raconte l’histoire de plusieurs communautés francophones qui ont marqué la Saskatchewan. Cette semaine, il parle du village de Richard qui existe toujours aujourd’hui et qui doit son existence à un fondateur téméraire.

Le village de Richard

La petite communauté agricole de Richard est située à 50 kilomètres à l’est de North Battleford. Le village a été fondé en 1900 par le pionnier canadien français Émile Richard, de qui la municipalité tient son nom.

Laurier Gareau souligne qu’Émile Richard était à l’époque un jeune homme célibataire qui, à l’instar de plusieurs autres canadiens français, n’avait pas peur de partir à l’aventure pour foncer vers des pays inconnus, explique-t-il.

Le père de Richard, Raphaël, avait lui aussi été du même type puisqu’il avait participé à plusieurs ruées vers l’or, dont une, en 1849 en Californie et en 1852 en Australie.

La petite communauté agricole de Richard est situé à 50 kilomètres à l’est de North Battleford. Photo : Radio-Canada

Le cousin d’Émile, Édouard Richard, était le premier shérif des Territoires du Nord-Ouest en 1878 à Battleford. Également, les frères Prince sont des cousins d’Émile Richard si bien que selon Laurier Gareau, il n’est pas surprenant pour un jeune Émile de vouloir faire fortune dans l’Ouest canadien en 1879.

Avant de fonder le village qui porte son nom, Émile Richard a eu plusieurs occupations notamment traiteur, spéculateur de terrains à Winnipeg et il a aussi formé une compagnie minière en Alberta. Il a également séjourné dans le Grand Nord canadien.

Laurier Gareau souligne que toutes les aventures d’Émile Richard dans l’Ouest canadien prouvent qu’il n’avait pas peur de partir à l’aventure.

Un village né suite à l’union d'Émile Richard

Laurier Gareau explique que le village Richard n’aurait jamais vu le jour sans la rencontre entre Émile Richard et sa future épouse Artemis d’Auteuil, une jeune institutrice qui était venue visiter son frère au Manitoba en 1896.

En 1900, la famille Richard décide de fonder son ranch à l’est de Battleford dans des terres qui n’avaient pas encore été arpentées à l’époque. C’est la création du hameau de Richard en Saskatchewan.

L’endroit avait été choisi, car il y a de l’eau en abondance à une profondeur de 9 mètres ce qui n’était pas commun dans cette région de la Saskatchewan à l’époque.

Le premier nom donné au ranch est le Richard Stopping Place et dès 1901 un premier bureau de poste administré par un cousin d’Émile ouvre ses portes. Le courrier arrivait par cheval une fois par mois.

Émile et Artemis ont eu quatre filles et un fils, et en 1917 ils ont fait bâtir une imposante maison en brique baptisée Acadia, en honneur de leurs origines acadiennes. En 1935, la maison Acadia a malheureusement brûlé.

Suite à cette tragédie familiale, Émile et Artemis ont décidé de prendre leur retraite chez une de leurs filles à Montréal.

C’est dans la métropole québécoise que l’aventurier Émile Richard a rendu l’âme en 1942.

Plusieurs décennies plus tard, le village Richard existe toujours en Saskatchewan avec 20 habitants selon Statistique Canada.