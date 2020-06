MAVIE se tourne vers le web pour son financement

L'organisme ne peut plus compter sur les activités de financement traditionnelles, explique la directrice générale à l'association, Stéphanie Jourdain.

Or des fonds sont nécessaires pour poursuivre le projet MAVIE (mouvement, accomplissement, valorisation, intégration sociale, émancipation), qui facilite l'intégration sociale pour les personnes handicapées de plus de 21 ans, estime Mme Jourdain.

Pour ce qui est du projet MAVIE, on a environ 40 % de notre financement qu'on doit aller rechercher dans les activités de financement. Par exemple, on fait le grand McDon, on a des activités pour la Semaine québécoise des handicapés. Là, présentement, vu que tout est fermé, on n’a pas accès à ces activités-là, ça représente presque 40 000 dollars qu'on ne pourra pas aller chercher cette année , regrette Mme Jourdain.

L’organisation s’est donc tournée vers une plateforme web de dons qui peut être trouvée sur la page Facebook du projet MAVIE.

L'association a dû changer ses façons de faire en raison de la pandémie, mais continue à être présente pour ses membres.

On a dû s'adapter. Nos bureaux sont fermés puisqu'on offrait des services d'activités et tout ça à nos membres. On a dû composer avec une nouvelle réalité, faire des activités sur internet, avec une plateforme comme Zoom. On fait aussi plusieurs partages d'information sur nos pages Facebook et on appelle nos membres à la maison , indique Stéphanie Jourdain.

Avec les informations d'Alexie André Bélisle