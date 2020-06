Des chefs religieux américains furieux de la photo de Trump avec une bible

Des dirigeants religieux américains ont dénoncé mardi les violences policières à Washington et fustigé la décision de Donald Trump, la veille, de faire disperser violemment des manifestants pour se faire photographier devant une église dégradée, une bible à la main.

C'était traumatisant et profondément insultant dans le sens où quelque chose de sacré était détourné au profit d'une position politique , a dénoncé à la radio publique NPR Mariann Budde, l'évêque épiscopalienne de Washington.

Selon elle, le milliardaire républicain, qui compte parmi ses partisans nombre de chrétiens évangéliques, a utilisé le pouvoir symbolique de notre livre sacré et l'a tenu dans la main comme si c'était la justification de ses positions et de son autorité .

Au moment de la dispersion, la manifestation était totalement pacifique et il n'y avait pas de justification à l'emploi de la force, a dit l'évêque.

Donald Trump a adopté lundi un ton martial à la Maison-Blanche en menaçant de faire appel à l'armée pour ramener le calme dans le pays, où des centaines de milliers de personnes manifestent leur colère depuis la mort, le 25 mai, de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, lors de son interpellation par la police à Minneapolis. Les rassemblements pacifiques ont parfois dégénéré en émeutes.

Au moment où il s'exprimait, plusieurs centaines de personnes protestant à l'extérieur de l'enceinte présidentielle étaient dispersées à coups de gaz lacrymogènes.

L'objectif était de libérer le champ vers l'église St. John's, bâtiment emblématique tout proche, qui appartient à l'Église épiscopalienne et que des casseurs avaient dégradée dimanche soir. Le président s'y est rendu à pied, entouré de membres de son cabinet, pour s'y faire photographier, une bible à la main.

Honteux et moralement répugnant

D'autres responsables épiscopaliens de Nouvelle-Angleterre ont, dans un communiqué, dénoncé un acte honteux et moralement répugnant , le président voulant prétendre avoir le soutien des chrétiens et celui de l'Église épiscopalienne en se livrant à cette séance photo.

La visite mardi du président et de la première dame au Sanctuaire national Saint-Jean-Paul II, dans le nord-est de la capitale fédérale, a également fait bondir la hiérarchie catholique.

Je trouve cela déconcertant et répréhensible qu'un site catholique permette d'être détourné et manipulé d'une façon si flagrante [et] qui viole nos principes religieux , a dénoncé dans un communiqué l'archevêque de Washington, Wilton Gregory.