Alcool dans les parcs et à la plage : North Vancouver et Penticton disent oui

North Vancouver devient la première ville du Lower Mainland à autoriser la consommation d’alcool dans les parcs et dans certains espaces publics de la ville. La Ville de Penticton a emboîté le pas mardi.

Le conseil municipal de North Vancouver a voté à six contre un une modification au règlement en vigueur sur la consommation d’alcool dans les parcs.

La mairesse de North Vancouver, Linda Buchanan, croit qu’il est temps de suivre l’exemple d’autres villes dans le monde, comme Montréal ou Paris, où la consommation d’alcool en public est autorisée.

Beaucoup de gens verront cela comme progressif, mais cela se produit partout dans le monde. Les gens veulent manger dehors , dit-elle.

La mairesse affirme faire confiance aux résidents pour boire de manière responsable dans les parcs avec les membres de leur famille ou leurs amis. Il s'agit de traiter les adultes comme des adultes et donc de leur permettre de consommer de l'alcool , explique Mme Buchanan.

La consommation d'alcool sur les plages n'est pas autorisée à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Gregory Bernard

Les restrictions de déplacements liées à la crise sanitaire ont également été abordées lors du vote de ce règlement. À l’heure où les Britanno-Colombiens doivent toujours maintenir une distanciation physique réglementaire, la mairesse Linda Buchanan souhaite que les résidents considèrent les parcs comme une extension de leurs arrière-cours pour socialiser.

Avec près de 80 % de nos résidents qui sont des familles, nous demandons aux gens de rester plus près de chez eux cette année et nous avons de beaux parcs , souligne-t-elle.

La consommation d'alcool sera autorisée dans ces zones entre 11 h et 21 h. Des panneaux seront installés pour délimiter les endroits où il sera possible de consommer de l'alcool.

Les parcs de North Vancouver qui permettront la consommation d'alcool dans les zones désignées : Parc Waterfront

Victoria Park West

Mahon Park

Grand Boulevard

Parc Ray Perrault

Parc de Kings Mill Walk

Les espaces publics qui permettront la consommation d'alcool : Parties de l'avenue Lonsdale, conjointement avec un plan de réaffectation des terrasses et des rues

Place des constructeurs navals

Cates Deck

Ailleurs en Colombie-Britannique

Penticton autorise la consommation d'alcool sur certains espaces de la ville pendant un mois. Photo : Celine Quintin/Facebook

Autoriser la consommation publique d'alcool sur les plages pendant la pandémie de COVID-19 a également été discutée aux conseils municipaux de Penticton, Vancouver et de Vernon.

Après une longue discussion lors de sa réunion de mardi, le conseil municipal de Penticton a approuvé un essai d'un mois à partir du mercredi 3 juin.

Le personnel de la ville avait proposé que le conseil permette la consommation d'alcool dans six parcs et plages locaux pendant le projet pilote. Cependant, les conseillers ont retiré le parc Sicamous et le parc Gyro de cette liste.

Au lieu de cela, l'assouplissement des règles va s'appliquer dans les parcs et les plages le long des rives du lac Okanagan, de la rue Power au parc Marina Way, entre midi et 20 h.

De son côté, le conseil municipal de Vernon a demandé au personnel de préparer un rapport sur le sujet. La Ville de Vancouver quant à elle, prévoit en discuter de nouveau cette semaine.

Si la Ville de Vancouver donne son accord à la consommation d’alcool dans les lieux publics, la Commission des parcs, qui est responsable de la juridiction de ces espaces, devra donner son feu vert sur la question.

La Ville de Kelowna a déclaré qu'elle n'envisageait pas d'autoriser la consommation d'alcool sur les plages ou les parcs publics pour le moment.