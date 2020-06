Baseball : un plan pour faire jouer les jeunes le plus vite possible

Un plan composé de sept étapes vers un retour à la normale a été dévoilé lundi par Baseball Québec. Même si la date de reprise de cette activité n’est pas encore annoncée, un directeur de sports-études de la capitale rappelle que le plan vise à faire jouer les jeunes le plus vite possible.

On n'est pas surpris, la fédération devait absolument émettre un plan des plus sécuritaires pour le faire approuver rapidement , explique Jean-Philippe Roy, directeur du Sport-Études Baseball de Québec.

La première phase, sur sept, du plan de Baseball Québec est de permettre l'entraînement pour développer les habiletés motrices.

Le papa bénévole, avec une quinzaine de joueurs sur le terrain, avec qui il faut faire des exercices, à deux mètres, ce sera un défi, c’est certain , admet M. Roy.

Cette étape nécessaire permet au moins aux jeunes de sortir de la maison et de bouger, ajoute-t-il. Ils sont mieux sur le terrain, même sans faire de match, que d’être devant un Nintendo… ou je devrais dire une PlayStation.

Jean-Philippe Roy est aussi copropriétaire de l'Academie de baseball des Capitales de Québec. Photo : Radio-Canada

Le directeur du Sports-Études Baseball précise que pour les équipes élites, l’avenir est un plus incertain.

Il faut malgré tout garder les joueurs d’élite stimulés, à court terme, ils ne vont pas jouer ensemble vraiment, mais on espère avoir des ligues élites quand même.

Jean-Philippe Roy, comme d’autres membres du milieu, pense que l’annonce concernant la reprise de cette activité viendra rapidement.

Ensuite, on calcule une période de préparation, donc si ça nous mène au 15 juin, on va avoir un bon mois d’entraînement, et ensuite des matchs, c’est possible , souligne-t-il.

Mardi après-midi, la ministre déléguée à l'Éducation et responsable du Loisir et du Sport, Isabelle Charest, a laissé entendre en conférence de presse qu'une annonce était effectivement imminente.

Légère baisse des inscriptions

Avec la crise sanitaire, il se pourrait que des familles décident de ne pas inscrire, ou de désinscrire leur jeune.

M. Roy estime qu'une baisse de 25 % des inscriptions cette année est envisageable. Par contre, comme le baseball se joue plus facilement en respectant les règles de distanciation physique, il croit que des joueurs d’autres sports pourraient décider d'essayer le baseball cette année.

Nous, c’est sûr qu’il y aura un diminution, mais je pense qu’elle sera plus grande pour le football et le basketball malheureusement pour eux , fait-il remarquer.

Les rôles changeront également, puisqu'au début, il se pourrait que les parties se déroulent sans receveur.

Difficile de garder une distance de deux mètres entre le receveur et le frappeur... Photo : Radio-Canada

C'est sûr que ce sera différent, comme au début, on joue sans receveur, il n’y aura pas de glissage, pas de vol de but… il faudra s'adapter.

Jean-Philippe Roy est convaincu que si les joueurs, les entraîneurs, les arbitres et les parents collaborent, ce sera possible de jouer tout en respectant les consignes.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin