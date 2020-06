Polyfonik 2020 : rencontre avec Olga

Olga

Olga… tout simplement... c’est mon nom d’artiste… confie Olga.

C’est tout nouveau pour moi, alors ce que ça représente, comme artiste, c'est quelqu'un qui vient de naître et d'émerger. Je ne m’étais jamais vu comme une artiste avant, je me visualisais pas comme ça. C'est quelque chose qui s'est créé avec Polyfonik, je pense, plus qu'autre chose.

« Olga, c'est aussi une chanteuse, principalement interprète, qui fleurit. C'est vraiment de là que je puise ma passion, interpréter des chansons. Elle est aussi une guitariste et une bassiste », confie l'artiste. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Du sport à la musique

La musique n’avais pas vraiment eu de place dans ma vie, dans ma jeunesse. Quand j'étais adolescente, je faisais beaucoup de sport.

J'étais plus athlétique et j'ai eu malheureusement un accident d'équitation. J'étais à un niveau de compétition qui m'avait amenée à faire des sauts à cheval et un jour, j'ai eu une mauvaise chute. J’ai du arrêter les sports pendant un an à cause des séquelles physiques. C’était vraiment difficile, et je m'ennuyais vraiment beaucoup. J'avais 14 ans à l’époque.

L’instrument de la basse m’a toujours fascinée alors je me suis mise à prendre des cours, puis ensuite des cours de guitare et puis, est venu le chant. Mais je ne chantais pas vraiment sinon sauf quand j’étais plus jeune, dans les chorales.

« J’ai appris sur le tas, avec ma guitare dans ma chambre, vers 14-15 ans, à essayer de chanter en écoutant la version originale et essayer de faire pareil », raconte Olga. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Chanter, j'ai appris seule en fait. Puis, j'y ai pris goût, et c’est finalement ce que je préfère.

Trois grandes passions

Faire des voyages, c’est vraiment une de mes plus grandes passions. Et j'ai vécu la plus grande aventure à mes 21 ans : tout quitter, ma vie en France, et venir m’installer à l’autre bout du monde, au Canada.

La musique aussi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur. Ça m'a permis de me rééquilibrer et ça me permet de me challenger à tous les jours.

Et la randonnée, ça aussi c'est important pour moi, c’est tellement ressourçant. Aller dans la nature, découvrir, explorer, ça remet tout en perspective.

« Les voyages, la musique et les randonnées m'aident vraiment beaucoup, ça me fait du bien », confie Olga. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Polyfonik

L’automne dernier, j’avais besoin de me ressourcer et je suis partie seule, en voyage, au Costa Rica et ça m'a vraiment donné un sentiment de puissance et ça m’a donné plus de courage.

Quand j'étais petite, je regardais Star Académie, The Voice et j'ai toujours voulu essayer ce genre de compétition. Alors je me suis dit : on va essayer, qui ne tente rien n'a rien. C’était vraiment un défi envers moi-même. Je ne pensais pas forcément être sélectionnée, mais je l’ai été!

Ça a vraiment été un choc, et puis la joie, puis l'excitation, le stress, puis toutes sortes d'émotions en même temps. Puis j'ai été heureuse de l'annoncer à mon entourage et à partir de ce moment-là, on a eu rapidement une première formation. Olga, auteure-compositrice et interprète

Apprentissage…

J’ai été vraiment très emballée au début par tous les cours, qui ont été majoritairement virtuels… Puis une fois rentrée chez moi, devant la feuille blanche avec ma guitare... ça fait beaucoup de choses à assimiler.

Je me suis sentie vite dépassée et je me suis créé cette angoisse et cette idée : “Je ne vais jamais être assez bonne”. Puis j'ai réussi à partager cette frustration avec Paul Cournoyer notamment. L’équipe m’a aidée à trouver des outils au moment où j'ai commencé à perdre pied, dans ma panique, elle a été là pour me recentrer.

Olga et Paul Cournoyer lors d'un premier enregistrement en janvier 2020. Photo : Centre de développement musical de l'Alberta

J'ai mis des mois à écrire et puis après... j'ai écrit pendant deux jours et j'ai écrit deux chansons. J'avais plus confiance en fait que ça allait bien se passer.

Mon défi c’est vraiment la gestion de mon esprit parce que quand on écrit, on a l'esprit créatif puis on a l'esprit critique, tout le temps, en même temps. Et tous les artistes à qui j'ai parlé m'ont dit que ce qui est le plus compliqué c'est d'isoler la critique pendant tout le processus de création, parce que sinon, il est là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Puis je pense que j'avais ça qui m'empêchait d'avancer. Auteur

Style de musique et écrits

Ma musique a beaucoup d’influences françaises et européennes. J’ai toujours aimé les paroliers français comme Thomas Fersen, Bénabar, en fait, ce sont vraiment les parodies françaises qui m'ont influencé dans ma manière d'écrire.

Puis là, maintenant à l'âge de 25 ans, ce qui m'influence le plus c'est tout ce qui est classique punk rock. Je trouve qu’il y a une énergie vraiment débordante et les paroles sont politiques, poignantes, des paroles qui veulent tout dire.

« Les trois chansons que je vais présenter à Polyfonik m'ont touchée personnellement », révèle Olga. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Trois chansons

Celle qui me touche le plus, La partie, est sur la dépression et les maladies mentales. J'ai eu des moments de ma vie où j'ai lutté contre celles-ci. Et puis, beaucoup de personnes dans mon entourage ont également lutté avec ces difficultés. Pour moi, ce sont les difficultés de la vie, quand elle nous met des bâtons dans les roues et quand la dépression s'installe. Et, comment s'en sortir.

Fille caméléon parle de ce que beaucoup de personnes font pour plaire aux autres, comme je l’ai fait aussi dans le passé, changer et s’adapter au gens pour plaire, au lieu de défendre notre vraie personnalité. C'est quelque chose dont j'ai souffert quand j'étais plus jeune, pour plaire au professeur, pour plaire aux amis, pour être la fille modèle pour mes parents, pour plaire à un garçon qui me plaisait. Puis finalement j'ai oublié qui j'étais.

Puis, Narci Cité porte sur les souffrances et les influences que peuvent apporter et causer les médias sociaux sur notre vie. Je crois que ça touche énormément de gens.