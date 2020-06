Une pétition dénonce les processus d’embauche de l’Université de l’Ontario français

Mélissa Villella et Jean-Marie Vianney, qui habitent tous deux dans la région d’Ottawa, ont recueilli un peu plus de 75 signatures en date du 2 juin sur leur pétition en ligne.

Ils dénoncent ce qu’ils qualifient de manque de transparence de la part de l’ UOFUniversité de l’Ontario français et demandent des changements dans le processus de recrutement, l’affichage des postes et la nomination aux postes clés de l’institution.

Selon eux, la nature publique de l’université et de son financement devrait dicter la mise en place de processus exemplaires.

Quand on n’arrive pas à l’égalité des chances, on n’arrive pas à l’inclusion non plus. Mélissa Villella, doctorante en éducation en milieu minoritaire

Selon eux, les postes comblés pour l'instant n’ont pas fait l’objet de démarches d’affichage et de sélection suffisamment rigoureuses.

Ils notent par exemple que même pour les postes ayant fait l’objet d’un affichage sur le site Internet de l’Université, les salaires offerts n’étaient souvent pas inscrits; ce qui, selon eux, constitue une entrave au recrutement de candidats compétitifs et diversifiés.

Sans remettre en question la compétence des candidats choisis, ils affirment que l’université s’est peut-être privée de candidats de qualité.

Un démarrage complexe

Le site Internet de l’Université de l’Ontario français fait état d’une équipe active d’une douzaine d’employés.

La présidente du Conseil de gouvernance de l’Université, Dyane Adam, admet que certains de ces postes ont été comblés sans avoir été affichés, mais explique que les circonstances de la création d’une nouvelle institution, en particulier le contexte incertain et changeant dans lequel a évolué l’ UOFUniversité de l’Ontario français depuis ses débuts, sont assez particulières.

C’est une université qui démarre, on ne peut pas s’attendre à ce qu’elle ait les moyens financiers ou humains d’afficher partout. Dyane Adam, présidente du Conseil de gouvernance de l'UOF

Par exemple, certaines personnes ont travaillé au sein de l’équipe initiale de l’université alors qu’ils étaient employés par des partenaires, comme le ministère des Collèges et l'Université de l’Ontario ou les conseils scolaires de langue française de l’Ontario.

Ils ont par la suite obtenu des postes au sein de l’équipe universitaire par des prêts de service ou par des transferts.

Elle souligne également que certains des postes ont déjà été affichés ou ont fait l’objet de campagnes de recrutement externes, avec des agences par exemple.

De plus, le processus du recrutement des différents groupes d’employés de l’institution, y compris les premiers professeurs de l’Université, devrait accélérer dans les prochains mois.

Le campus de l'Université de l'Ontario français sera situé rue Lower Jarvis dans un immeuble neuf du centre-ville de Toronto. Photo : Capture d'écran - Google Streetview

Dyane Adam affirme que ces postes feront l’objet de processus de recrutement qui demeurent à établir, mais qui pourraient inclure des affichages dans des revues académiques spécialisées ou l’embauche de chasseurs de tête, par exemple.

Finalement, des démarches sont en cours pour établir les conditions d’emploi, comme les avantages sociaux ou les échelles salariales, des différents postes administratifs au sein de l’institution.

Les candidats déjà recrutés savent que leurs conditions de travail seront appelées à changer selon les politiques de rémunération adoptées.

Un questionnement appuyé par l’ ACFO Association des communautés francophones de l'Ontario -Toronto

Le président de l’Association des communautés francophones de l'Ontario à Toronto, Serge Paul, a été un des premiers à appuyer la pétition.

Il souligne que lui et l'organisme qu’il représente tiennent au succès de l’ UOFUniversité de l’Ontario français . Il estime toutefois que la transparence des processus d’embauche initiaux est essentielle pour assurer la crédibilité à long terme de l’institution.

Le ministère provincial des Collèges et Universités affirme par voie de communiqué que les institutions sont autonomes et responsables de leurs propres nominations. Au bureau de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, on souligne que la responsabilité d’Ottawa dans la création de l’Université s’arrête à son financement.

Politique sur la diversité

Dans leur pétition, Mélissa Villella et Jean-Marie Vianney demandent également l'adoption de politiques claires et innovantes en matière d’inclusion et de diversité dans cette université.

Selon eux, le fait que quatre femmes noires siègent au Conseil de gouvernance de l’Université ne suffit pas à garantir une véritable représentativité de la diversité de la francophonie.

Il faut placer des gens à la table qui auront des comptes à rendre à des communautés, mais pour l’instant ce n’est pas ce qui se passe. Jean-Marie Vianney