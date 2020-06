Lumières éteintes aux chutes du Niagara en solidarité avec la communauté noire

Les lumières qui éclairent habituellement les chutes emblématiques seront éteintes durant une heure mardi soir du côté canadien et américain « en solidarité et en soutien avec les communautés noires ».

La Commission des parcs de Niagara annonce dans un communiqué que les lumières s'éteindront de 22 h à 23 h.

La décision du Conseil d’illumination des chutes du Niagara, constitué de représentants des deux côtés de la frontière, reconnaît également le mouvement Blackout Tuesday.

Initialement lancé par l'industrie de la musique, Blackout Tuesday est conçu comme une pause collective pour susciter des conversations honnêtes, réfléchies et productives sur les mesures à prendre pour soutenir la communauté noire , explique le communiqué.

Les radiodiffuseurs, les sociétés de diffusion musicale et bien d'autres se sont joints aux célébrités et aux labels de musique mardi pour suspendre ou modifier leurs opérations régulières afin d'exprimer leur solidarité avec les manifestations américaines et internationales en réaction à la mort de George Floyd aux mains de la police.

Le mot-clic #BlackOutTuesday s’est répandu massivement sur les réseaux sociaux, où de nombreux utilisateurs ont publié des images entièrement noires.

Le Conseil des chutes change de temps en temps l'éclairage en reconnaissance d’événements publics. En mars, les chutes ont été illuminées en jaune, pour représenter l'espoir dans la lutte contre la COVID-19.