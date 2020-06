Restauration : rouvrir seulement les terrasses est impensable, dit l'ARQ

Déjà, on aura une capacité réduite. Si on ne peut pas ouvrir en salle dès le départ, ça va amener les gens à questionner encore davantage la pertinence de rouvrir , prédit le vice-président aux affaires publiques de l’ ARQARQ .

François Meunier rappelle que les restaurateurs devront faire un investissement considérable, alors qu’ils n’ont que très peu de revenus depuis des mois, pour relancer leur établissement.

Dans ce contexte, ouvrir seulement la terrasse ne serait pas rentable, puisque ça ne répond même pas à la moitié de la capacité d’accueil d’un restaurant [...], c’est peut-être le tiers .

Urgence d’agir

L’Association Restauration Québec travaille à l’élaboration d’un guide de réouverture depuis plusieurs semaines déjà et, selon François Meunier, le gouvernement sera en mesure d'annoncer une date bientôt .

Le plus tôt sera le mieux, parce que certains restaurateurs songent à tester les limites des directives de la santé publique.

Deux microbrasseurs de la région de Québec étaient notamment prêts à ouvrir des terrasses, sans service, avant que l’industrie n'ait reçu le feu vert de la santé publique. Ils se sont finalement désistés en apprenant qu’une annonce concernant le calendrier de déconfinement de la restauration ne saurait tarder.

On ne peut blâmer personne de vouloir manifester son impatience, de vouloir témoigner sa frustration, mais on invite nos membres à respecter les directives de la santé publique et, dans ces circonstances, à ne pas défier la loi.

Il comprend néanmoins la détresse de certains restaurateurs, pour qui la réouverture le plus tôt possible est une question de survie.

Selon une analyse interne de l'association, si les restaurants n'ouvrent que dans trois ou six mois, 60 % des entrepreneurs devront choisir de ranger leur tablier.

Avec les informations de Pascal Poinlane