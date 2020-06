Laisser les enfants jouer ou non dans les modules de jeux des parcs?

Samedi, le gouvernement Legault a donné son feu vert pour la réouverture des espaces publics extérieurs, ce qui inclut les modules de jeux et les jeux d’eau situés dans les parcs publics.

Malgré tout, la Ville de Trois-Rivières a expliqué lundi, dans une publication sur les réseaux sociaux, vouloir prendre le temps de bien faire les choses et promet de dévoiler un plan au cours de la semaine.

La Ville avait d’ailleurs déjà refusé d’ouvrir ses jeux d’eau pendant les quelques jours de grandes chaleurs la semaine dernière.

Cela dit, une équipe de Radio-Canada s’est rendue dans plusieurs parcs de la ville et a pu constater que des usagers n’ont pas attendu les directives avant de reprendre possession des lieux.

Honnêtement, on va les laisser jouer jusqu'à ce que quelqu'un vienne me dire le contraire, mais je ne pense pas qu'on fait de quoi de mal en ce moment. On garde nos distances et les enfants ne se sautent pas dessus.

Un parent rencontré dans un parc