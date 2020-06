La Fédération métisse du Manitoba construit des logements à Saint-Boniface

Le bâtiment de six étages sera situé au 184 rue Eugénie. Il comprendra cinq logements de deux chambres à coucher et une unité de trois chambres à coucher.

Nous savons que Saint-Boniface est une communauté dynamique et fière, ce qui signifie qu'elle présente un faible taux d'inoccupation , affirme Will Goodon, le responsable du logement et de la gestion immobilière à la MMF.

L'accès aux logements abordables est une priorité , poursuit-il.

Le projet a été présenté par Jameson Advent de la société Jameson Enterprises, une entreprise métisse. Cette dernière se chargera de la construction.

Nous sommes fiers de signer aujourd'hui une entente qui permettra à une entreprise métisse de construire ce projet des plus intéressants , ajoute Will Goodon.

Cette initiative, ainsi que la volonté de la société Jameson Enterprises de s'associer [à la MMF], constitue une autre preuve que, même en des temps difficiles et inconnus, notre Nation métisse se mobilise pour s’aider mutuellement et pour aider la communauté dans son ensemble.

La construction du bâtiment commencera cet été.

Plus tôt ce printemps, la MMF s’est lancée dans une série de projets immobiliers, dont l’achat du bâtiment historique de la Banque de Montréal à l’intersection de l’avenue Portage et de la rue Main, pour abriter un centre du patrimoine.

À la mi-mai, le président de la MMF, David Chartrand, a dévoilé un programme d’emploi pour 500 étudiants dans la province, ainsi que 200 personnes avec de l’expérience en construction et en menuiserie, afin d'effectuer des rénovations et construire de nouveaux logements pour les Métis.