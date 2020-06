Le Smooth Truck Fest, autre festival à mordre la poussière cette année

Le Smooth Truck Fest de Smooth Rock Falls s’ajoute à la liste de festivals et d’événements du Nord de l’Ontario qui n’auront pas lieu cette année en raison de la COVID-19.

Le comité organisateur a annulé le festival comprenant des compétitions de camions lourds et des spectacles. Il devait avoir lieu à la mi-août.

C’est très difficile parce qu’en plus cette année, c'était notre 15e anniversaire, donc on voulait faire ça un peu plus spécial, mais nous sommes obligés de remettre à l’année prochaine , affirme la présidente du comité organisateur, Denise Pelletier.

Les organisateurs disent avoir pris la décision pour des raisons de santé publique.

On joue entre 3 000 et 5 000 personnes qui viennent dans le week-end, donc on ne peut pas risquer la santé des gens Denise Pelletier, présidente du comité organisateur

Le comité organisateur se dit conscient de la déception causée par l’annulation de l’événement, non seulement pour les participants, mais aussi pour des propriétaires d’entreprises locales qui seront privés de revenus.

Le Smooth Truck Fest existe pour remonter l'économie de Smooth Rock Falls. Ça amène beaucoup d’affaires pour les restaurants, la quincaillerie, l’épicerie et la station-service. (Le festival) a un impact qu’on ne peut expliquer pour la ville de Smooth Rock Falls, puisqu'on est tellement petit , souligne Mme Pelletier.

Depuis quelques années, le comité organisateur est associé au département de développement économique de la ville de Smooth Rock Falls.

L’agent de développement économique pour les petites municipalités de Val Rita-Harty et Opasatika, Alain Robichaud, souligne aussi les conséquences sociales de l’annulation de tels festivals.

Les gens de la région qui profitent de ces événements pour rencontrer beaucoup de gens. Mais, malheureusement, ils ne pourront pas , dit-il.

Le comité organisateur se dit engagé à présenter le quinzième festival l'an prochain.

Il y a quelques années, le Smooth Truck Fest a été nommé parmi les 100 meilleurs festivals en Ontario.