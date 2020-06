Le Minnesota dépose une plainte contre la police de Minneapolis et ouvre une enquête

Au cours d'une conférence de presse, il a indiqué que l'enquête serait confiée au département des droits de la personne de l'État.

L'enquête, précise un communiqué, portera sur les pratiques, les politiques et les procédures du département de la police de Minneapolis au cours des dix dernières années afin de déterminer si celui-ci s'est livré à des pratiques discriminatoires systémiques à l'égard des minorités visibles et s'assurer que de telles pratiques prennent fin .

Cela ne se résumera pas à un rapport, a souligné la commissaire aux droits de la personne, Rebecca Lucero, mais mènera à une action civile devant les tribunaux et à des changements.

Cela n'a pas pour but de tenir les gens personnellement responsables pénalement, mais de changer le système.

Le site web du département des droits de la personne a mis en ligne un formulaire pour que les citoyens puissent signaler des abus.

Les citoyens du Minnesota peuvent s'attendre à ce que notre administration utilise tous les outils à sa disposition pour déconstruire des générations de racisme systémique dans notre État , a assuré le gouverneur.

Cela va nécessiter des actions à tous les niveaux , a-t-il dit, en ajoutant que rester silencieux [était] être complice .

Cet effort n'est qu'une des nombreuses étapes à venir dans notre effort pour rétablir la confiance avec ceux qui, dans la communauté, sont restés trop longtemps invisibles et inaudibles.

Selon les médias locaux, c'est la première fois que le département des droits de la personne se penche de cette façon sur les agissements systémiques de la police de Minneapolis, le plus important service des forces de l'ordre de l'État.

M. Walz et Mme Lucero ont en outre indiqué que l'État cherchait également à conclure un accord avec le service de police de la Ville pour mettre immédiatement en place des mesures afin de résoudre les problèmes systémiques de discrimination raciale.

La mort de l'Afro-Américain George Floyd a suscité une vague de manifestations, parfois violentes, qui déferlent sur des dizaines de villes américaines depuis huit jours.

L'ex-policier Derek Chauvin, qui a gardé son genou sur le cou de George Floyd pendant l'arrestation malgré les appels de désespoir de ce dernier, a été accusé de meurtre au troisième degré et d'homicide involontaire. Les trois agents qui l'accompagnaient ont été comme lui congédiés, mais ne font pour l'instant face à aucune accusation.

Le rapport officiel du médecin légiste du comté de Hennepin ainsi qu'un rapport indépendant commandé par la famille, bien qu'ayant conclu à des causes distinctes, ont statué que sa mort était un homicide.

Le maire de Minneapolis Jacob Frey, s'est réjoui de l'initiative du gouvernement, et il a insisté sur la nécessité de changer la culture de la police et de lutter contre le racisme systémique .

Pendant des années, à Minneapolis, les chefs de police et les élus qui étaient résolus à mettre en place un changement ont été contrecarrés par les protections des syndicats de policiers et les lois qui limitent sévèrement la responsabilité des services de police , a-t-il réagi par communiqué.

Pour que notre ville commence à guérir, nous devons rendre justice à George Floyd et à sa famille et mettre en place des réformes policières profondes et significatives.

Jacob Frey, maire de Minneapolis