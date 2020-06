Avec ce programme de trois mois, Québec veut pallier le manque de bras dans le réseau de la santé. Ces personnes, après la formation, seront ensuite amenées à travailler dans les CHSLD.

Malgré le besoin important de personnel, le gouvernement provincial ne permettra pas aux demandeurs d’asile de participer à la formation.

Pour ce qui est des demandeurs d'asile, non, ça prend un statut de citoyen pour s'inscrire.

Pourtant, dans les faits, un statut de citoyen canadien n’est pas indispensable pour s’inscrire à une formation publique.

Le Guide des services offerts pour les demandeurs d’asile  (Nouvelle fenêtre) , réalisé par le gouvernement du Québec, est limpide. Les demandeurs d’asile peuvent poursuivre des études en tant qu’adultes .

Le parcours est cependant ardu, prévient l’avocat en immigration, Stéphane Handfield. Les demandeurs d’asile sont alors considérés comme des étudiants étrangers. S’ils veulent étudier, il peut y avoir des frais importants de scolarité. C’est une grande barrière, puisqu’on sait qu’ils ne roulent pas sur l’or , explique-t-il.

Contrairement aux citoyens canadiens et aux résidents permanents, les demandeurs d’asile doivent aussi obtenir au préalable un certificat d’acceptation du Québec (CAQ), qui permet de recevoir un permis d’études. Celui-ci est délivré par le gouvernement fédéral.

Si ces conditions sont remplies, un demandeur d’asile peut alors suivre une formation publique. Rien ne l'empêche cependant de suivre un cours privé.

Une formation rémunérée de trois mois