C'est ce qu'a annoncé le commissaire de la LHJMQLHJMQ , Gilles Courteau, mardi, laissant ensuite le soin aux équipes de commenter.

Du côté des Saguenéens, le président, Richard Létourneau, est optimiste.

Dans le scénario initial, et c'est ce qu'on discute avec les gouvernements, c'est d'avoir au moins des spectateurs à l'intérieur des amphithéâtres. Est-ce que ça va être une capacité de 20 %, 25 % ou 30 %, ça je ne le sais pas et on se doute fortement que ça va aller selon l'évolution de la COVID-19. Mais à la base, effectivement, on travaille de concert avec le gouvernement et la Santé publique pour être capable d'avoir des spectateurs. Richard Létourneau, président, Saguenéens de Chicoutimi

Rappelons que contrairement à la Ligue nationale de hockey (LNH), la saison et les séries éliminatoires ont été annulées dans le hockey junior canadien.

Pour l'instant, la situation de la COVID-19 est beaucoup plus préoccupante au Québec que dans les provinces maritimes, qui comptent 6 des 18 équipes.

C'est sûr que si on prend présentement, le Nouveau-Brunswick a ses frontières fermées et il se disait également qu'il n'était pas question qu'il permette aux gens du Québec d'aller aux Îles-de-la-Madeleine, mais ça c'était au mois de mai. Le temps va pouvoir nous faire évoluer là-dessus. Nous autres, on pense que oui il va y avoir moyen d'être capable de jouer avec les trois autres provinces maritimes , poursuit Richard Létourneau.

La LHJMQLHJMQ devra également gérer la question des joueurs qui auraient normalement commencé la saison dans les niveaux supérieurs. Avec le prolongement des séries dans la LNHLNH , les dates pour la prochaine saison ainsi que celles de la Ligue américaine de hockey sont inconnues. Là-dessus, Richard Létourneau assure que le directeur général des Saguenéens, Yanick Jean, alignera les joueurs qui seront là toute la saison.

Quant à la saison dernière, annulée alors que les Saguenéens visaient les grands honneurs, Richard Létourneau dit être passé par toutes les étapes du deuil. Il affirme avoir suivi toutes les dates prévues pour les séries, indiquant notamment que les Sags auraient pu jouer en finale de la Coupe Memorial dimanche dernier.

Finalement, Richard Létourneau fait confiance à la Ville de Saguenay pour la suite du projet d'amphithéâtre au centre-ville, en veilleuse actuellement en raison de la crise de la COVID-19.