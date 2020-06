Manifestations : des mandats d'arrêt à l'endroit de six policiers d'Atlanta

Les agents font face à plusieurs accusations, dont voies de fait graves, utilisation illégale d'un pistolet à décharge électrique et dommages criminels à la propriété.

Deux d'entre eux, qui étaient au sein du service de police depuis 16 et 22 ans respectivement, ont été congédiés et les quatre autres ont été affectés à des tâches administratives. Le procureur a indiqué que les officiers ont reçu l'ordre de se rendre aux autorités d'ici la fin de la journée, vendredi.

La vidéo de l'intervention, survenue dans un climat où les tensions sont déjà aiguës, avait été diffusée sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision locales.

On y voit les agents, après le couvre-feu en vigueur, sortir deux jeunes Afro-américains de leur véhicule et utiliser leur pistolet électrique.

Le comportement à l'œuvre dans cet incident n'est pas représentatif de la manière dont nous traitons les gens dans la ville d'Atlanta , a soutenu le procureur du comté de Fulton, Paul Howard, au cours d'une conférence de presse.

Me Howard n'a affiché aucun doute quant à l'innocence de Taniyah Pilgrim et de Messiah Young, le jeune couple arrêté par les policiers.

Mon enquête m'a permis de conclure qu'ils étaient innocents au point d'en être presque naïfs. Paul Howard, procureur du comté de Fulton, au sujet du couple arrêté par les policiers

Les deux étudiants ont exprimé leur satisfaction devant la tournure des événements. Je me sens plus en sécurité maintenant que ces monstres ne sont plus dans la rue et qu'ils ne peuvent plus terroriser les gens , a déclaré M. Young, qui a réclamé des changements au sein de la police.

La chef de police d'Atlanta, Erika Shields, avait condamné les gestes des policiers lors d'une autre conférence de presse, dimanche.

Je sais que nous vous avons causé une peur supplémentaire dans un contexte qui est déjà si effrayant pour tant d'Afro-Américains, et j'en suis sincèrement désolée. Ce n'est pas ce que nous sommes , avait-elle dit.

La jeune passagère a été libérée sans qu'aucune accusation ne soit portée. La mairesse Bottoms avait indiqué qu'elle ordonnerait que les chefs d'accusation retenus contre le conducteur soient abandonnés, sans toutefois préciser leur nature.

Selon NBC News, un rapport de police indique que le jeune homme a été accusé d'avoir tenté d'échapper à la police et d'avoir conduit avec un permis qui était suspendu.

Des manifestations à la grandeur du pays

Atlanta fait partie des nombreuses villes où se déroulent depuis une semaine des manifestations pour réclamer justice pour la mort de George Floyd pendant une arrestation, ainsi que des changements pour mettre un terme aux injustices systémiques dont sont victimes les Afro-Américains.

À plusieurs endroits, les manifestations ont dégénéré en débordements violents.

Selon le Washington Post, les couvre-feux touchent 60 millions de citoyens dans plus de 200 villes situées dans au moins 27 États.