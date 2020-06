Une éclosion de COVID-19 à l'École Louis-de-France, à Trois-Rivières

Il s'agit d'un élève de l'École de musique Jacques-Hétu et de 10 élèves et d'un membre du personnel de l'École Louis-de-France, deux établissements primaires respectivement situés dans les secteurs de Cap-de-la-Madeleine et de Saint-Louis-de-France, à Trois-Rivières.

La Commission scolaire assure avoir mis en place les mesures de contrôle des infections exigées par la Direction de la santé publique.

Six cas de COVID-19 avaient également été recensés la semaine dernière parmi les élèves et les membres du personnel de l'École Saint-Paul.

Inquiétude à l’École Louis-de-France

Dans un courriel, dont Radio-Canada a obtenu copie, qui a été envoyé aux parents et aux membres du personnel mardi matin, la direction de l’École Louis-de-France indique que parmi les 10 élèves, neuf étaient dans le même groupe et un autre était de la fratrie.

Par mesure préventive, cette classe a été fermée jusqu'au 14 juin inclusivement.

Par ailleurs, des membres du personnel qui se sont confiés à Radio-Canada et des parents se disent inquiets. Tous veulent garder l’anonymat.

Huit membres du personnel de l’École Louis-de-France sont en quarantaine préventive, ce qui place l’école devant un urgent besoin de personnel.

Selon nos informations, environ 200 élèves étaient de retour à l’école cette semaine, sur 415 élèves au total.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel