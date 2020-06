La Place Nikitotek sera démantelée cet été

La vente du théâtre extérieur avait suscité peu d’intérêt de la part d’acheteurs potentiels. Une seule offre avait été déposée à la Ville par une société à numéro de Victoriaville. Cette dernière offrait 30 000 $ pour l’acquérir alors que sa valeur, estimée par la Ville, est de 3 millions de dollars.

On a refusé l’appel de proposition de 30 000 $, qui était ridicule. On a rejeté ça du revers de la main et maintenant on s’apprête à démanteler le théâtre extérieur. Ça devrait se faire vers le mois d’août , explique le maire de Sherbrooke, Steve Lussier.

Ce dernier précise que la Ville souhaite toujours vendre le théâtre extérieur.

D’ailleurs, des acheteurs potentiels sont notamment attendus à Sherbrooke la semaine prochaine.

Si jamais la Ville n'arrive pas à la vendre, la Place Nikitotek pourrait être entreposée dans le secteur du 24-juin, précise le maire de Sherbrooke.