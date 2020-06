Compressions chez Molson dans la foulée du déménagement à Longueuil

Dans l'immédiat, aucun salarié ne perd son gagne-pain, mais ce n'est pas tous les employés qui suivront lorsque l'entreprise quittera ses installations montréalaises de la rue Notre-Dame Est, dont une partie est ouverte depuis 1786. La nouvelle installation doit brasser ses premières bières en 2021.

Bien que l'innovation et les nouvelles technologies aient l'avantage d'améliorer notre efficacité [...], elles impliquent malheureusement que nous aurons besoin d'un moins grand nombre d'employés pour assurer les opérations de la nouvelle brasserie , a écrit le président de Molson Coors Canada, Frederic Landtmeters, dans une lettre envoyée aux employés mardi et que La Presse canadienne a pu consulter.

Plus précisément, 87 employés permanents et 101 travailleurs temporaires seront touchés dans le cadre de cette restructuration qui s'échelonnera dans les 12 à 20 prochains mois. Molson Coors compte 1100 employés syndiqués et non syndiqués au Québec, dont près de 820 à Montréal.

L'employeur et le syndicat des Teamsters, qui représente les travailleurs répartis dans la brasserie montréalaise et au centre de distribution de la rue Dickson, vont s'asseoir au cours des prochaines semaines pour discuter des modalités entourant la restructuration.

« Un choc pour les employés »

L'automatisation grandissante de la nouvelle usine, la baisse de popularité de la bouteille de bière brune et le transfert en sous-traitance du lavage des bouteilles expliquent pourquoi le couperet tombe chez Molson Coors, a estimé le directeur des relations publiques de la partie syndicale, Stéphane Lacroix.

Ç'a été un choc pour les employés, a-t-il expliqué au cours d'un entretien téléphonique. L'annonce de ce matin était incomplète puisqu'il reste beaucoup de détails à préciser. Cela crée un bon niveau d'incertitude et d'insécurité chez les travailleurs.

L'entreprise a laissé entendre que l'effectif pourrait être réduit par l'entremise de départs volontaires ou de retraites anticipées.

M. Lacroix croit qu'il risque plutôt d'y avoir des licenciements en bonne et due forme, puisque la moyenne d'âge des travailleurs représentés par les Teamsters oscille entre 40 et 45 ans. Ceux-ci ont donc encore plusieurs années devant eux avant de penser à tirer leur révérence.

L'Encyclopédie canadienne rappelle que John Molson, immigrant et entrepreneur anglais, avait établi sa brasserie sur les rives du Saint-Laurent à Montréal en 1786. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Investissements de taille

L'usine de Longueuil produira des bouteilles, des canettes ainsi que des fûts. La nouvelle brasserie devrait compter trois chaînes hautement productives. Le site situé sur la rue Notre-Dame compte cinq chaînes de production.