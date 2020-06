BlackOutTuesday : voici pourquoi votre fil d'actualité Instagram est tout noir

Lancé par des membres de l’industrie musicale, le mouvement #BlackOutTuesday s’est répandu comme une traînée de poudre sur le web, mardi matin. Des photos entièrement noires sont publiées sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, en signe de soutien à la communauté noire et à ceux et celles qui se soulèvent à la suite de la mort de George Floyd.

Des gens de partout dans le monde se sont joints au mouvement. De Rihanna et Lebron James aux États-Unis à Céline Dion, Cœur de pirate et Louis-Jean Cormier plus près d'ici, d'innombrables personnalités publiques ont manifesté leur soutien au mouvement. Mais les fils d'actualité étaient surtout couverts de photos noires publiées par des internautes.

L’initiative est née lundi, après que plusieurs artistes et maisons de disque ont proposé d’observer une journée de repos, de silence et de réflexion, mardi, en réaction aux événements qui secouent les États-Unis. Le mot-clic #TheShowMustBePaused (le spectacle doit être mis sur pause) a été lancé, puis #BlackOutTuesday a commencé également à fleurir sur les réseaux sociaux.

La maison de disque Columbia a, par exemple, suggéré d’utiliser cette journée pour « réfléchir et trouver des façons d’avancer dans la solidarité ».

« Nous continuons de nous tenir aux côtés de la communauté noire, de notre personnel, de nos artistes et de nos pairs dans l’industrie musicale », peut-on lire dans un message publié par l’étiquette américaine sur les réseaux sociaux.

Des étiquettes québécoises ont également indiqué prendre une journée de pause : Audiogram, Dare to Care, et les Disques 7ième Ciel, notamment.

« La famille 7ième Ciel s’unit au mouvement mondial #BlackOutTuesday pour provoquer la responsabilisation et le changement face aux injustices raciales », peut-on lire sur la page Facebook de l’étiquette spécialisée dans la musique rap.

Des entreprises de divers secteurs, des équipes de sport et toutes sortes d'organisations ont aussi emboîté le pas, dont plusieurs géants du milieu technologique.

Instagram demande de ne pas utiliser le mot-clic #BlackLivesMatter

Plusieurs personnes ont déploré que les recherches du mot-clic #BlackLivesMatter, une façon rapide de s'informer de récents développements pour plusieurs activistes ou personnes qui soutiennent la cause, soient submergées de photos noires durant le #BlackOutTuesday.

Instagram a reconnu la situation, mardi. Le mot-clic #blacklivesmatter rassemble de l'information importante pour la communauté , peut-on lire dans un message publié par le réseau social sur Twitter.

Vous pouvez décider de modifier vos publications pour retirer le mot-clic #blacklivesmatter et votre publication n'apparaîtra plus sur la page du mot-clic.