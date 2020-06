Le CHSLD Lionel-Émond perd un 2e préposé aux bénéficiaires

Quelques jours seulement après la mort de Sylvain Roy des suites de la COVID-19, un autre préposé aux bénéficiaires a perdu la vie au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Lionel-Émond, à Gatineau. Les causes et les circonstances de ce 2e décès ne sont toutefois pas précisées par les autorités de santé régionales.

Le Syndicat des travailleurs de la santé et des services sociaux a expliqué pour sa part qu'il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années, qui avait plus de 30 années d'expérience dans le réseau de la santé.

L'homme avait obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 et était en isolement à la maison. Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a confirmé que le dossier a été confié au bureau du coroner.

C'est un autre dur coup pour l'équipe du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond. Le 28 mai, un premier préposé aux bénéficiaires de l'établissement est mort de la COVID-19. Sylvain Roy, âgé de 56 ans, a travaillé pendant 26 ans pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais. L'homme avait été retrouvé sans vie à son domicile.

Des collègues du préposé aux bénéficiaires Sylvain Roy lui ont rendu hommage. Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

La situation au CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a indiqué qu'il ne commentera pas la nouvelle. Il a toutefois noté qu'il a mis en place une série de mesures pour soutenir les travailleurs du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond, comme une équipe de soutien psychosocial et la présence accrue des gestionnaires à tous les quarts de travail pour soutenir les équipes à travers ces moments difficiles .

L’établissement pour personnes âgées compte 38 cas actifs de la maladie, selon la plus récente mise à jour du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais publiée lundi. Le total depuis le début de la pandémie au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond est de 56 cas confirmés et de 8 décès parmi les résidents.

Par ailleurs, la santé publique québécoise a noté deux nouveaux décès attribuables à la COVID-19 dans la région, pour un total de 20. D’après l’Institut national de santé publique, ces deux nouvelles morts sont survenues en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . Il y a maintenant 539 cas confirmés de COVID-19 en Outaouais, soit 2 de plus que lundi.

Avec les informations de Laurie Trudel