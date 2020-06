Le Centre de formation Bel-Avenir offrira la formation accélérée pour les préposés aux bénéficiaires

Le premier ministre du Québec François Legault a dit vouloir former 10 000 préposés aux bénéficiaires pour pourvoir, dès la mi-septembre, autant de postes dans les centres de soins pour aînés de la province.

Québec mise sur une formation de trois mois durant laquelle les étudiants seront payés.

Plus de 150 personnes ont déjà soumis leur candidature pour suivre la formation accélérée. Le centre de formation professionnel Bel-Avenir a déjà recruté une quinzaine d'enseignants pour donner la formation qui comprend 120 heures de cours théoriques.

Au cours des dernières années, la baisse des inscriptions avait amené l'établissement à réduire le nombre de cohortes de trois à deux par année.

Le directeur du centre de formation Pierre Laliberté n'a jamais vu un tel engouement pour la formation de préposé.

Un cohorte régulière, c’est 22 élèves par groupe, alors que là, on s’attend à en partir quatre présentement. On pense aussi qu’il pourrait y avoir plus d’une vague de formation, ce sera un peu, premier arrivé, premier servi, du moment que les gens répondent aux critères pour faire partie de la formation.

Pierre Laliberté, directeur du Centre de formation Bel-Avenir