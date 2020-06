Un policier d'Ottawa accusé en lien avec un mème « raciste »

Dans le collage de photos, on voit 13 policiers, dont la plupart sont des hommes appartenant à une minorité visible, et la phrase : Service de police d'Ottawa - Nous embauchons toujours... n'importe qui .

Trois des policiers qui apparaissent dans le collage de photos ont récemment été accusés par la GRC dans le cadre d'un présumé stratagème de camion de remorquage.

Le mème montre 13 policiers, principalement des hommes appartenant à des minorités visibles. Photo : CBC

D'autres font face à des accusations criminelles, notamment des voies de fait, ou ont été reconnus coupables d'infractions telles que conduite avec facultés affaiblies et entrée par infraction. Certains policiers font face à des accusations en vertu de la Loi sur les services policiers.

Une deuxième version du mème comprenait une image du chef adjoint Uday Jaswal, actuellement suspendu avec salaire après que deux femmes eurent présenté des allégations de harcèlement sexuel.

Le mème a été largement partagé par les officiers actuels et à la retraite avant d'être porté à l'attention de l'exécutif.

Le mème est un élément culturel propagé de façon virale sur le web. Le mème Internet peut notamment prendre la forme d'une vidéo, d'un site Internet, d'un mot, d'une phrase, d'un personnage ou d'un phénomène. (Source : Office québécois de la langue française)

Le chef Peter Sloly a annoncé lundi matin les accusations dans le cadre d'une déclaration répondant à la montée des tensions aux États-Unis à la suite du meurtre d'un homme noir, George Floyd, par des policiers à Minneapolis, au Minnesota.

À Ottawa, un inspecteur de l'unité des stupéfiants avait été suspendu dans le cadre d'une enquête interne sur le mème, bien que le chef Sloly n'ait pas confirmé qu'il s'agissait du même membre du Service de police qui était maintenant inculpé en vertu de la Loi sur les services policiers ni qu'il n'ait fourni de détails sur ces accusations.

Les informations sur le membre concerné seront divulguées par le biais du processus officiel et formel , a déclaré le chef Sloly à la CBC.

M. Sloly a mentionné que bien qu'un seul membre soit inculpé, il y aura un processus de réparation à l'échelle du service au cours de la prochaine année. Cela comprendra une formation et des changements aux politiques pour mieux répondre aux préoccupations des membres issus des minorités visibles du service.

L'organisation entière a échoué dans cette entreprise et c'est pourquoi toute l'organisation est en cours de remédiation , a-t-il soutenu.

Le chef Sloly a déclaré qu'il y aurait une enquête distincte sur la façon dont les informations liées à l'enquête initiale sur le mème avaient été rendues publiques. Il a dit que les informations avaient été divulguées sans tenir compte des obligations légales ou éthiques liées aux questions de politique interne.

Un ou des individus ont décidé de prendre en main avec leur propre programme d'action destructive qui a encore blessé les personnes qui étaient à l'origine victimes des mèmes, et ont blessé d'autres membres de notre organisation. Peter Sloly, chef de la police d'Ottawa

Pas assez

Sahada Alolo, coprésidente du Conseil d'équité communautaire de la police d'Ottawa, a déclaré que des membres de la communauté ont été blessés par le partage de l'image.

Quelle qu’ait été l'intention de la personne, l'impact qu'elle a eu sur la communauté était raciste , a dit Mme Alolo.

Sahada Alolo, coprésidente du Conseil d'équité communautaire de la police d'Ottawa, a déclaré que les membres de la communauté noire d'Ottawa proposent d'aider à concevoir un programme de formation pour la police. Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Elle veut voir plus d'un officier inculpé, et a déclaré que toute formation qui en résulterait doit s'appuyer sur l'engagement et la contribution de la communauté.

Ce n'est pas suffisant et ils doivent aller creuser plus loin , explique Mme Alolo. Il doit y avoir quelque chose dans leur culture et dans leurs pratiques qui a permis sa création et sa distribution, il doit donc y avoir une enquête sur cette culture qui l'a permis.

Le chef de police Sloly a déclaré que la formation sera substantiellement différente des programmes de diversité et d'inclusion précédents, mais il n'a pas fourni de détails lundi.

Nous serons confrontés et nous aurons des discussions difficiles avec ceux qui ont été victimes de ces actions , a-t-il déclaré.

L'Association des policiers d'Ottawa, qui avait précédemment décrit la suspension du détective comme injuste et déclaré que les commentaires publics antérieurs du chef sur l'affaire risquaient de nuire à l'enquête, a rejeté la demande de commentaires de la CBC.

Avec les informations de Matthew Kupfer