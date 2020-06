Les églises anglicanes seront fermées cet été

La décision a été annoncée tard lundi soir par Anne Germond l’archevêque d’Algoma et Moosonee, qui relève de la maison provinciale des évêques anglicans.

Un temps de repos sabbatique invite notre clergé et nos dirigeants laïcs et toute l’Église à prendre le temps en dehors de nos habitudes pour apporter une énergie, des connaissances et des compétences renouvelées à la pratique du ministère , dit l’archevêque Germond.

La lettre note aussi que peu importe les décisions du gouvernement de l’Ontario avec le déconfinement, les églises anglicanes resteront fermées pendant l’été.

L’Église anglicane ontarienne invite ses fidèles à prendre un temps de repos sabbatique alors que ses lieux de cultes seront fermés tout l’été. Photo : dioceseofalgoma.com

La décision a été prise en consultations avec des experts en santé publique et d’autres responsables diocésains , note le communiqué.

Les services de culte en ligne, la sécurité alimentaire et d’autres services essentiels de sensibilisation et communautaires seront maintenus dans les bâtiments de l’église.

L’Église anglicane ontarienne comprend sept diocèses (Toronto, Niagara, Ontario, Ottawa, Huron, Algoma et Moosonee) soit la majeure partie de la province et certains territoires au Québec.