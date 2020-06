Les terrains de camping sont désormais accessibles

Claude Gauthier, propriétaire du camping La Baleine à Matane, commence tout juste à prendre des réservations pour l’été. Il attendait les recommandations de la santé publique pour démarrer sa saison.

Il indique que le téléphone sonne souvent depuis quelques jours. Les clients appellent de toutes les régions du Québec, dit-il.

La boutique de souvenirs du camping La Baleine à Matane. Photo : Facebook / Camping Parc Sirois La Baleine

Le terrain de camping accueille déjà une quarantaine de locataires permanents. Il entrevoit une excellente saison, malgré les contraintes sanitaires. Il y a beaucoup de distance entre les roulottes, on a 26 pieds entre chaque terrain. Si tout le monde respecte leur aire de jeux, on n’aura pas de problèmes.

Des mesures à mettre en place

La saison s’annonce aussi très bonne au camping Parc et mer de Mont-Louis.

Par contre, il ne faut pas oublier que nous avons des dépenses supplémentaires pour respecter les mesures de prévention, relève la responsable à l'accueil du camping, Julie Scantland.

Les préparatifs pour accueillir les campeurs prennent donc une teinte toute sanitaire. Qu'il s'agisse d'aménager les outils pour assurer la distanciation au poste d’accueil, d'installer de nouveaux lavabos pour le lavage des mains, de penser à nettoyer plus fréquemment les salles de bain et les douches, de désinfecter régulièrement les jeux pour enfants, etc., la liste est longue pour respecter l’ensemble des consignes de prévention.

Lavage de mains Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Le camping d’Amqui n’ouvrira ses portes qu’à la Saint-Jean-Baptiste afin, justement, d’être en mesure de bien appliquer les consignes sanitaires.

Les campeurs seront informés des règles de conduite avant même de franchir le poste d’accueil, indique M. Couture. Francis Couture, président du conseil d'administration qui gère le camping, entend aussi demander l'aide des cadets de la Sûreté du Québec pour faire respecter les directives sur le terrain.

Des consignes contradictoires?

Les campings ouvrent même si Québec recommande toujours de limiter les déplacements et les contacts dans une autre région.

Si les gens voyagent, le ministère du Tourisme leur demande d’acheter toutes leurs provisions dans leur région d’origine avant de partir et d’éviter d’arrêter en chemin sauf pour les besoins essentiels comme le plein d’essence ou pour aller aux toilettes.

Vue aérienne de Parc et Mer Mont-Louis (archives) Photo : Jean-Philippe Lemieux

Ces recommandations rassurent à moitié et entrent en contradiction avec le déconfinement et la limitation des contacts, estime Julie Scantland. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans de petits villages , commente la gestionnaire de terrain de camping. Déjà, dit-elle, les gens du village attendent pour entrer dans l’épicerie.

Mon épicerie n’en fera pas de livraison. Est-ce que c’est nous qui devrons ça prendre en charge? , se demande Mme Scantland. Elle s’interroge également sur les locataires permanents qui arrivent en véhicule récréatif. Ils n’ont pas, dit-elle, l’espace nécessaire pour entreposer des denrées pour 14 jours de quarantaine.

Pas de policiers

C’est certain qu’on anticipe un peu la venue de plein de gens qui vont arriver en vacances. Ça va mettre notre population en danger , craint Mme Scantland.

Elle se demande aussi comment les gens vont gérer leur voyage.

Habituellement, observe-t-elle, les gens passent une ou deux nuits à Mont-Louis, puis partent pour Gaspé, ensuite pour Percé et ainsi de suite sur tout le pourtour de la péninsule. Ils ne feront pas leur quarantaine finalement, c’est à contre-courant de ce que le gouvernement dit , souligne Julie Scantland.

Une tente-roulotte dans un camping de Percé à la tombée du jour (archives). Photo : Radio-Canada

Beaucoup de clients réservent en ligne, notamment les prêts-à-camper qui peuvent accueillir six, sept ou huit personnes. La difficulté sera de vérifier si ces gens demeurent tous à la même adresse. Et puis quoi? Je dis à la moitié de la gang qu’ils ne peuvent pas rentrer dans la roulotte même s’ils sont à huit heures de route de chez eux. On ne peut pas jouer à police tout le temps , constate Mme Scantland.

Des heureux

Si'il y a des gens inquiets, il y en a aussi qui sont bien heureux.

Client au terrain de camping la Baleine, Ghislain Lacasse, de Saint-Jérôme, était déjà prêt, lundi, à ouvrir sa roulotte. Arrivé la veille, l’ancien résident de la région vient désormais y passer quatre mois durant la belle saison. Il entend profiter de son été pour jouer au golf.

Le Parc national de la Gaspésie accueillera ses premiers campeurs vendredi alors que le Parc national Forillon a fermé ses terrains au moins jusqu'au 22 juin.

D'après les informations de Michel-Félix Tremblay