Le plan de relance de la culture bien reçu au Bas-Saint-Laurent

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé lundi un programme de 400 millions de dollars pour aider les artistes et les organismes culturels à traverser la crise et à reprendre leurs activités. Ce plan de relance est bien accueilli par les artisans du Bas-Saint-Laurent.

Un fonds d’urgence de 6,5 millions de dollars a aussi été créé pour aide les artistes dans le besoin.

Ce fonds sera géré par l’Union des artistes (UDA) et la Guilde des musiciens, mais le gouvernement souhaite miser davantage sur des appels de projets que sur de tels programmes de dédommagement.

Ce qu’on a voulu faire avec ce plan de relance là, c’est faire travailler les artistes. Et c’est, finalement, leur donner l'opportunité de créer et de les payer pour qu’ils le fassent. Et, de leur donner aussi l’opportunité de créer et se servir de tous les moyens possibles imaginables pour se rendre au public , a affirmé la ministre Roy en point de presse lundi.

La ministre de la Culture, Nathalie Roy, a dit espérer pouvoir rouvrir les lieux de diffusion d'ici le 24 juin. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Ces annonces d'aide sont bien accueillies par Culture Bas-Saint-Laurent. On se dit satisfait de voir de l'argent neuf et de sentir que le gouvernement se préoccupe de la culture.

On sent clairement, du gouvernement, une volonté de rejoindre tout le milieu culturel de différentes façons. Ils vont vraiment viser très très large.

Elle ajoute toutefois qu’il sera ardu pour les artistes de s’y retrouver à travers tous les programmes d’aide.

C’est sûr que cette enveloppe-là, c’est une annonce globale. Ils ont essayé de la détailler un peu, mais il reste à voir comment ça va descendre dans les milieux. Comme dans tous ces types d’enveloppes là, des personnes vont passer sous le radar ou vont être dans l’angle mort , soutient-elle.

Des fonds dédiés aux arts de la scène

Près de 51 millions seront dédiés à des projets de danse et de théâtre.

La distribution de ces fonds se fera par appels de projets qui auront de plus gros budgets pour s'ajuster aux mesures sanitaires.

Au Théâtre des gens d'en bas, on est heureux que les artistes aient enfin été entendus.

Moi, je reçois ça très très très favorablement. Enfin, on a un signal du ministère de la Culture qu’on attendait depuis longtemps. Eudore Belzile, directeur artistique du Théâtre des gens d’en bas

La ministre Roy a mentionné qu'elle souhaitait annoncer l'ouverture des salles pour le 24 juin, mais qu'elle ne pouvait pas faire cette annonce maintenant, car le guide des mesures sanitaire n'est pas encore prêt.

D’après les informations de Nadia Ross