Trump se pose en président de la loi et de l'ordre

Loi et ordre, religion, armes à feu : Donald Trump a réuni plusieurs des ingrédients qui ont fait son succès auprès de sa base dans un discours de sept minutes prononcé depuis les jardins de la Maison-Blanche.

Mon premier et plus grand devoir en tant que président est de défendre notre grand pays et le peuple américain. J'ai fait le serment de respecter les lois de notre nation, et c'est exactement ce que je ferai , a-t-il déclaré d'emblée.

Je suis votre président de la loi et l'ordre , a-t-il affirmé, dénonçant les anarchistes professionnels, les pillards, les criminels, les antifa et les autres et invoquant au passage le second amendement.

Il a dit avoir recommandé aux gouverneurs de déployer la Garde nationale pour dominer les rues jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'émeutes. S'ils ne le font pas, il s'est dit prêt à déployer des milliers et des milliers de militaires.

Si une ville ou un État refuse de prendre les mesures qui sont nécessaires pour défendre la vie et les biens de leurs habitants, alors j'enverrai l'armée américaine et résoudrai rapidement le problème pour eux. Donald Trump

« Nous avons un grand pays », a déclaré Donald Trump, une bible à la main. Photo : Associated Press / Patrick Semansky

Si Donald Trump s'est présenté comme un allié des manifestants pacifiques , ceux qui étaient aux abords du parc Lafayette ont pourtant été dispersés à coups de gaz lacrymogènes et de balles de caoutchouc avant son allocution.

La manœuvre lui a permis de traverser le parc à l'issue de son discours pour aller à l'église St. John's : l'édifice, endommagé la veille en marge d'une manifestion, était pourtant fermé, mais il s'y est fait photographier avec une bible.

Au cours d'un appel téléphonique plus tôt dans la journée, le président a pressé les gouverneurs de recourir à la force lors des manifestations qui dégénèrent, les accusant d'être, pour la plupart d'entre eux, faibles .

Des gouverneurs opposent une fin de non-recevoir

Le gouverneur de l’Illinois, J. B. Pritzker, un démocrate, a déclaré en entrevue à CNN qu’il s’opposait à l’intervention de troupes au sein de son État. Blâmant le président pour le climat explosif qui règne aux États-Unis, M. Pritzker a dit y voir une diversion du président pour faire oublier son échec misérable dans la gestion de la pandémie.

Non, merci! a de son côté rétorqué le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, lui aussi démocrate. Selon lui, le président tente d’opposer les militaires aux citoyens américains. Il a eu recours à des militaires pour repousser une foule pacifique, pour qu’il puisse se faire prendre en photo devant une église , a-t-il dénoncé sur Twitter. C’est honteux.

Avec la collaboration de Valérie Boisclair