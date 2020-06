Crabe des neiges : une moitié de saison mi-figue mi-raisin

Cette année, la saison a débuté le 24 avril, soit seulement 10 jours avantl’observation des premières baleines noires dans le golfe entraînant les premières fermetures de zones de pêche.

Les crabiers ont aussi dû affronter de forts vents au début de la saison et certains ont perdu plusieurs jours de pêche.

Le prix en début de saison qui était d’environ 3 $ la livre, ce qui correspond à des prix payés au début de la décennie. L’an dernier, des crabiers de la zone ont reçu jusqu’à 6 $ la livre.

La situation s’améliore toutefois lentement et les prix semblent en légère hausse avec la réouverture progressive des marchés, dont les casinos et restaurants aux États-Unis. Jusqu'à maintenant dans la [zone] 12, on serait rendu à 3,50 $, mais c’est un prix qui peut changer en cours de route, à la hausse d’ici la fin de la saison. Le crabe, ça peut arriver aussi qu’il y ait un rajustement qui se fasse à l’été et à l’automne , relève Bill Sheehan, vice-président de E. Gagnon et fils de Sainte-Thérèse-de-Gaspé.

L'usine E. Gagnon et fils transforme le crabe de la zone 12, la plus importante zone de pêche du golfe. Photo : Martin Toulgoat

Cette embellie sur les marchés américains est la bienvenue d’autant plus que toutes les flottilles de pêche, y compris celles de Terre-Neuve, ont démarré leur saison. Ça fait beaucoup de produits en même temps, mais on arrive dans le bon timing, les portes s’ouvrent un peu pour le marché de la restauration et des casinos. Si on part les restaurants à 30 % ou 40 % de leur capacité, c’est déjà un plus qu’on n’avait pas il y a un mois , commente Bill Sheehan.

La pêche au crabe des neiges se poursuivra jusqu’au 1er juillet dans la zone 12.

Le taux de capture autorisé pour l’ensemble des flottilles de la zone est d’un peu plus de 27 200 tonnes.